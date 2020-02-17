Суд в Петербурге вернул на доработку дело о сбежавшей пациентке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №154 Петроградского района не принял к производству материалы дела в отношении жительницы Мировой судья судебного участка №154 Петроградского района не принял к производству материалы дела в отношении жительницы Петербурга Аллы Ильиной , которая ранее была принудительно помещена в стационар больницы имени Боткина для сдачи анализов на коронавирус , но самовольно покинула его, сообщили в объединённой пресс-службе Петербурга.

"Материалы возвращены (Роспотребнадзору - ред.) для устранения недостатков, выявленных судьей при подготовке к рассмотрению дела", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.

Как ранее отмечали в пресс-службе судов, Ильиной вменялось нарушение постановления руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу о госпитализации из-за самовольного оставления больницы при наличии подозрения на коронавирусную инфекцию. Санкцией за это административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, является штраф от 300 до 500 рублей.

Ранее Петроградский районный суд удовлетворил иск к Ильиной главного санитарного врача Петербурга о принудительном обследовании на коронавирусную инфекцию в стационаре больницы имени Боткина. В больницу из зала суда ее доставили на карете скорой помощи в сопровождении судебных приставов. Адвокат Ильиной планирует обжаловать это решение суда. Также Ильина сообщила журналистам, что намерена исполнять решения суда о соблюдении карантина и не будет самовольно уходить из больницы.

Страхи/Ошибки Страх заболеть коронавирусом

Невский районный суд 19 февраля рассмотрит второй иск главного санитарного врача Петербурга к еще одной пациентке с подозрением на коронавирус Анне Рыбаковой, которая также самовольно ушла из больницы имени Боткина.