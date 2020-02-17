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Суд в Петербурге вернул на доработку дело о сбежавшей пациентке
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РИА Новости

Суд в Петербурге вернул на доработку дело о сбежавшей пациентке

20:01 17.02.2020 (обновлено: 20:02 17.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЖительница Петербурга Алла Ильина перед началом заседания Петроградского районного суда
Жительница Петербурга Алла Ильина перед началом заседания Петроградского районного суда
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Жительница Петербурга Алла Ильина перед началом заседания Петроградского районного суда. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №154 Петроградского района не принял к производству материалы дела в отношении жительницы Петербурга Аллы Ильиной, которая ранее была принудительно помещена в стационар больницы имени Боткина для сдачи анализов на коронавирус, но самовольно покинула его, сообщили в объединённой пресс-службе Петербурга.
"Материалы возвращены (Роспотребнадзору - ред.) для устранения недостатков, выявленных судьей при подготовке к рассмотрению дела", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЖительница Петербурга Алла Ильина в машине скорой помощи после заседания Петроградского районного суда
Жительница Петербурга Алла Ильина в машине скорой помощи после заседания Петроградского районного суда
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Жительница Петербурга Алла Ильина в машине скорой помощи после заседания Петроградского районного суда
Как ранее отмечали в пресс-службе судов, Ильиной вменялось нарушение постановления руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу о госпитализации из-за самовольного оставления больницы при наличии подозрения на коронавирусную инфекцию. Санкцией за это административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, является штраф от 300 до 500 рублей.
Ранее Петроградский районный суд удовлетворил иск к Ильиной главного санитарного врача Петербурга о принудительном обследовании на коронавирусную инфекцию в стационаре больницы имени Боткина. В больницу из зала суда ее доставили на карете скорой помощи в сопровождении судебных приставов. Адвокат Ильиной планирует обжаловать это решение суда. Также Ильина сообщила журналистам, что намерена исполнять решения суда о соблюдении карантина и не будет самовольно уходить из больницы.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 70,5 тысячи человек, скончались 1 770, излечились 10,8 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КитайРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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