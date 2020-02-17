Ренци заявил о возможности правительственного кризиса в Италии

РИМ, 17 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Лидер входящей в правящую коалицию партии "Живая Италия", бывший премьер-министр страны Лидер входящей в правящую коалицию партии "Живая Италия", бывший премьер-министр страны Маттео Ренци заявил о возможности правительственного кризиса на Апеннинах, но при этом исключил вероятность проведения досрочных парламентских выборов.

"Если падет второе правительство (Джузеппе) Конте , будет новое правительство, а не выборы", - написал известный политик в своем enews (информационном сообщении для политических сторонников), которое в понедельник вечером было распространено также через Twitter

При этом Ренци однозначно заявил, что в случае формирования нового кабинета министров во главе с Конте его сторонники в такое правительство не войдут, и партия перейдет в оппозицию.

Экс-премьер также сообщил, что в последние дни ряду сенаторов из "Живой Италии" делались предложения покинуть партийную фракцию и перейти на сторону других политических сил, которые он прямо не назвал.

"Если бы десять сенаторов "Живой Италии" перешли на другую сторону, появилось бы на свет третье правительство Конте – третье правительство за три года с новым правящим большинством. Я в это не верю, в том числе потому, что знаю сенаторов "Живой Италии" и не вижу их готовности уйти", - написал Ренци.

О возможности нового правительственного кризиса в Италии заговорили после того, как Ренци категорически отказался поддержать реформу правосудия, автором которой является министр юстиции Альфонсо Бонафеде из "Движения 5 звезд" (Д5З). В парламенте члены "Живой Италии" на прошлой неделе голосовали против положений правительственного документа вместе с оппозицией. 13 февраля министры из партии Ренци не принимали участия в заседании Совета министров, на котором реформа Бонафеде была одобрена. Сложившаяся ситуация вызвала явную озабоченность премьера Конте, который в минувшую субботу провел специальную встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой

"Живая Италия" является третьей по значению силой нынешней правящей коалиции, основу которой составляют представители Д5З и Демократической партии. Однако без голосов сторонников Ренци правительство Конте не может получить большинство в Сенате национального парламента.