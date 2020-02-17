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2020-02-17T19:58+0300
https://ria.ru/20200217/1564898219.html
Ренци заявил о возможности правительственного кризиса в Италии
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РИА Новости

Ренци заявил о возможности правительственного кризиса в Италии

19:58 17.02.2020
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© AP Photo / Gregorio BorgiaМаттео Ренци
Маттео Ренци
© AP Photo / Gregorio Borgia
Маттео Ренци. Архивное фото
РИМ, 17 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Лидер входящей в правящую коалицию партии "Живая Италия", бывший премьер-министр страны Маттео Ренци заявил о возможности правительственного кризиса на Апеннинах, но при этом исключил вероятность проведения досрочных парламентских выборов.
"Если падет второе правительство (Джузеппе) Конте, будет новое правительство, а не выборы", - написал известный политик в своем enews (информационном сообщении для политических сторонников), которое в понедельник вечером было распространено также через Twitter.
При этом Ренци однозначно заявил, что в случае формирования нового кабинета министров во главе с Конте его сторонники в такое правительство не войдут, и партия перейдет в оппозицию.
Экс-премьер также сообщил, что в последние дни ряду сенаторов из "Живой Италии" делались предложения покинуть партийную фракцию и перейти на сторону других политических сил, которые он прямо не назвал.
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"Если бы десять сенаторов "Живой Италии" перешли на другую сторону, появилось бы на свет третье правительство Конте – третье правительство за три года с новым правящим большинством. Я в это не верю, в том числе потому, что знаю сенаторов "Живой Италии" и не вижу их готовности уйти", - написал Ренци.
О возможности нового правительственного кризиса в Италии заговорили после того, как Ренци категорически отказался поддержать реформу правосудия, автором которой является министр юстиции Альфонсо Бонафеде из "Движения 5 звезд" (Д5З). В парламенте члены "Живой Италии" на прошлой неделе голосовали против положений правительственного документа вместе с оппозицией. 13 февраля министры из партии Ренци не принимали участия в заседании Совета министров, на котором реформа Бонафеде была одобрена. Сложившаяся ситуация вызвала явную озабоченность премьера Конте, который в минувшую субботу провел специальную встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой.
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"Живая Италия" является третьей по значению силой нынешней правящей коалиции, основу которой составляют представители Д5З и Демократической партии. Однако без голосов сторонников Ренци правительство Конте не может получить большинство в Сенате национального парламента.
Конте 1 июня 2018 года возглавил коалиционное правительство Италии, которое сформировали Д5З и правая партия "Лига". После возникновения серьезных разногласий между партнерами по коалиции премьер в августе 2019 года подал в отставку. Однако уже 5 сентября он сформировал свой второй кабинет на основе политического соглашения между Д5З, Демпартией и "Живой Италией".
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Джузеппе КонтеДвижение 5 звездСерджо МаттареллаМаттео РенциИталияВ мире
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