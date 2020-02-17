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Саратовский омбудсмен назвала любовь к Кобейну признаком депрессии
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РИА Новости

Саратовский омбудсмен назвала любовь к Кобейну признаком депрессии

19:57 17.02.2020
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© AFP 2020 / Richard A. BrooksВокалист группы Нирвана Курт Кобейн во время выступления в Токио
Вокалист группы Нирвана Курт Кобейн во время выступления в Токио
© AFP 2020 / Richard A. Brooks
САРАТОВ, 17 фев - РИА Новости. Повышенный интерес к песням культовой американской группы Nirvana и личности ее лидера Курта Кобейна является одним из признаков депрессивных настроений у подростков, говорится в опубликованном ежегодном докладе детского омбудсмена в Саратовской области Татьяны Загородней о своей деятельности в 2019 году.
"Заметен интерес определенной части саратовской городской молодежи (в первую очередь, девушек) к маньяческим пабликам. Подписка на подобные сообщества вкупе с околокриминальными, асоциальными, депрессивными и тому подобными пабликами - маркер серьезного психологического неблагополучия подростка", - говорится в документе.
"Повышенный интерес к песням и личности лидера группы Nirvana Курта Кобейна (покончившего жизнь самоубийством) - признак депрессивно-околосуицидальных настроений, как правило, уже значительно выраженных", - отметила омбудсмен.
Согласно ее отчету, широко распространенным увлечением подростков-мальчиков в Саратовской области являются компьютерные игры, в первую очередь, "стрелялки".
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"Следует отметить, что "геймерство" само по себе не означает асоциальных наклонностей, но при определенных обстоятельствах чрезмерное увлечение агрессивными компьютерными играми может способствовать росту таковых. То же относится к увлечению аниме, в первую очередь, кровавому и имеющему гомосексуальный подтекст", - указано в документе.
Загородняя отметила, что к дополнительным факторам риска, в особенности в сельской местности, относится окрашивание волос в нетрадиционные цвета - голубой, розовый, фиолетовый. По ее данным, подростки в регионе, за крайне редкими исключениями, не интересуются вопросами религии и политики, поэтому "внезапный интерес к подобной проблематике - маркер, зачастую отмечающий попадание в группу риска".
"В то же время, судя по наполнению страниц в социальных сетях, интересы подростков в целом стереотипны, примитивны, демонстрируют невысокий уровень общей культуры, развития и стремлений, что указывает на недостатки в организации учебной и воспитательной работы, характерные, впрочем, для всей России, а не только Саратовской области", - резюмирует омбудсмен.
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Курт КобейнNirvanaСаратовская областьОбщество
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