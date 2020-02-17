Саратовский омбудсмен назвала любовь к Кобейну признаком депрессии

САРАТОВ, 17 фев - РИА Новости. Повышенный интерес к песням культовой американской группы Nirvana и личности ее лидера Повышенный интерес к песням культовой американской группы Nirvana и личности ее лидера Курта Кобейна является одним из признаков депрессивных настроений у подростков, говорится в опубликованном ежегодном докладе детского омбудсмена в Саратовской области Татьяны Загородней о своей деятельности в 2019 году.

"Заметен интерес определенной части саратовской городской молодежи (в первую очередь, девушек) к маньяческим пабликам. Подписка на подобные сообщества вкупе с околокриминальными, асоциальными, депрессивными и тому подобными пабликами - маркер серьезного психологического неблагополучия подростка", - говорится в документе.

"Повышенный интерес к песням и личности лидера группы Nirvana Курта Кобейна (покончившего жизнь самоубийством) - признак депрессивно-околосуицидальных настроений, как правило, уже значительно выраженных", - отметила омбудсмен.

Согласно ее отчету, широко распространенным увлечением подростков-мальчиков в Саратовской области являются компьютерные игры, в первую очередь, "стрелялки".

"Следует отметить, что "геймерство" само по себе не означает асоциальных наклонностей, но при определенных обстоятельствах чрезмерное увлечение агрессивными компьютерными играми может способствовать росту таковых. То же относится к увлечению аниме, в первую очередь, кровавому и имеющему гомосексуальный подтекст", - указано в документе.

Загородняя отметила, что к дополнительным факторам риска, в особенности в сельской местности, относится окрашивание волос в нетрадиционные цвета - голубой, розовый, фиолетовый. По ее данным, подростки в регионе, за крайне редкими исключениями, не интересуются вопросами религии и политики, поэтому "внезапный интерес к подобной проблематике - маркер, зачастую отмечающий попадание в группу риска".