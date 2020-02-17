Фракция Вакарчука представит в Раде план по возвращению Донбасса

КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Парламентская фракция партии Святослава Вакарчука "Голос" намерена представить в Раде план по возвращению неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, сообщили в партии.
На сайте Мюнхенской конференции в пятницу был опубликован план по урегулированию на Украине, однако впоследствии был удален. В числе авторов документа значились экс-министр обороны Британии Дес Браун, бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. План включал в себя 12 шагов, среди которых упоминались установление нового диалога между государствами Евроатлантического региона о построении взаимной безопасности и определение сфер выборочного взаимодействия между ЕС и Россией. В министерстве иностранных дел Украины заявили, что не согласны с данным планом и назвали его частной инициативой.
"В ближайшее время фракция "Голоса" представит свой собственный детальный план возвращения оккупированных украинских территорий, к работе над которым приглашает все политические силы в парламенте", - говорится в сообщении на сайте партии.
Заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Жедезняк считает, что те предложения по урегулированию конфликта, которые звучали на конференции в Мюнхене, являются недопустимыми и опасными для Украины.