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В Париже полиция заблокировала протестующим дорогу к Нацсобранию
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РИА Новости

В Париже полиция заблокировала протестующим дорогу к Нацсобранию

19:41 17.02.2020 (обновлено: 19:42 17.02.2020)
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© REUTERS / Charles PlatiauАкция протеста против пенсионной реформы в Париже
Акция протеста против пенсионной реформы в Париже
© REUTERS / Charles Platiau
Акция протеста против пенсионной реформы в Париже
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Полиция Парижа заблокировала протестующим, выступающим против проекта пенсионной реформы, дорогу к Национальному собранию, онлайн-трансляцию ведет Sputnik.
Ранее сообщалось, что манифестанты идут от Опера Гарнье до Национальной ассамблеи, где сегодня намечено обсуждение законопроекта о пенсионной реформе.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже
11 января, 18:40
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На трансляции видно, что путь протестующим был заблокирован несколькими машинами полиции.
Проект закона, который предполагает переход к универсальной пенсионной системе и отмену ряда привилегий для некоторых категорий работников и вызвавший масштабную волну протестов по всей стране, уже поступил в специальную комиссию Нацсобрания (нижняя палата парламента) Франции. К документу внесено около 22 тысяч поправок, большинство из которых – 19 тысяч – оппозиционной партией "Непокорившаяся Франция", лидером которой является Жан-Люк Меланшон.
С 5 декабря - дня начала забастовки против объявленной правительством пенсионной реформы - во Франции прошло много протестных акций, в которых принимали участие представители разных профессий - транспортники, адвокаты, преподаватели и другие. В результате забастовки по всей стране более месяца была значительно нарушена работа общественного транспорта - метро, электричек, поездов. В настоящий момент ситуация с транспортом нормализовалась.
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Акции протеста в ПарижеФранцияПарижВ мире
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