Подмосковные школы получили доступ к высокоскоростному интернету

По ее словам, наличие высокоскоростного интернета в школах помогает создать безопасную и доступную образовательную среду. Также благодаря интернету становится возможным применять современные технологии в образовании. Ирина Каклюгина отметила, что в ближайшее время все школы Московской области получат высокоскоростной интернет.