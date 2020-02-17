Подмосковные школы получили доступ к высокоскоростному интернету

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Более 1 тысячи школ Московской области получили доступ к высокоскоростному интернету. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства образования Подмосковья.
"Эта работа ведется в рамках проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", – пояснила министр образования региона Ирина Каклюгина.
По ее словам, наличие высокоскоростного интернета в школах помогает создать безопасную и доступную образовательную среду. Также благодаря интернету становится возможным применять современные технологии в образовании. Ирина Каклюгина отметила, что в ближайшее время все школы Московской области получат высокоскоростной интернет.