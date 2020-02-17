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Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-02-17T19:41+0300
https://ria.ru/20200217/1564897782.html
Подмосковные школы получили доступ к высокоскоростному интернету
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РИА Новости

Подмосковные школы получили доступ к высокоскоростному интернету

19:41 17.02.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевУченики на уроке информатики
Ученики на уроке информатики
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Более 1 тысячи школ Московской области получили доступ к высокоскоростному интернету. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства образования Подмосковья.
"Эта работа ведется в рамках проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", – пояснила министр образования региона Ирина Каклюгина.
По ее словам, наличие высокоскоростного интернета в школах помогает создать безопасную и доступную образовательную среду. Также благодаря интернету становится возможным применять современные технологии в образовании. Ирина Каклюгина отметила, что в ближайшее время все школы Московской области получат высокоскоростной интернет.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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