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Новости Подмосковья
2020-02-17T19:40+0300
https://ria.ru/20200217/1564897692.html
"Мособлгаз" запустил горячую линию для предпринимателей
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564896600_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_cfa236df00975ddaea20f17ce8c62fc4.jpg
РИА Новости

"Мособлгаз" запустил горячую линию для предпринимателей

19:40 17.02.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Подмосковье заработала горячая линия по газовым вопросам для бизнесменов, передает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу "Мособлгаза".
Специалисты ответят на вопросы о подключении к газопроводу. По словам гендиректора "Мособлгаза" Игоря Баранова, горячая линия – это не просто кол-центр, а "служба поддержки бизнесменов с персональным подходом и доведением до положительного результата".
"Также мы сейчас активно заняты интеграцией сервиса в региональный центр защиты и поддержки бизнеса", — добавил Баранов.
Номер горячей линии: 8(800)301-00-04. Она работает с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, а по пятницам – с 9.00 до 16.45.
Зажжение газовой конфорки
18 декабря 2019, 19:12Новости Подмосковья
Свыше 25 тысяч жителей Подмосковья подключили к газу в 2019 году
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Новости ПодмосковьяМособлгазМосковская область (Подмосковье)
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