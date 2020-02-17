"Мособлгаз" запустил горячую линию для предпринимателей

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Подмосковье заработала горячая линия по газовым вопросам для бизнесменов, передает телеканал В Подмосковье заработала горячая линия по газовым вопросам для бизнесменов, передает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу "Мособлгаза".

Специалисты ответят на вопросы о подключении к газопроводу. По словам гендиректора "Мособлгаза" Игоря Баранова, горячая линия – это не просто кол-центр, а "служба поддержки бизнесменов с персональным подходом и доведением до положительного результата".

"Также мы сейчас активно заняты интеграцией сервиса в региональный центр защиты и поддержки бизнеса", — добавил Баранов.