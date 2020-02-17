В Красноярске на месте хлопка в котельной обрушились перекрытия

КРАСНОЯРСК, 17 фев - РИА Новости. Перекрытия между четвертым и пятым этажами обрушились на месте хлопка в котельной в Перекрытия между четвертым и пятым этажами обрушились на месте хлопка в котельной в Красноярске , где пострадали два человека, сообщили журналистам в краевом главке МЧС

Ранее в МЧС по краю сообщили, что хлопок угольной пыли произошел в котельной на улице Новой Зари, 11. Травмированы два человека. Происходит тление угольной пыли, открытого горения нет.

"Произошло обрушение перекрытий между 4 и 5 этажом ориентировочной площадью 150 м2 в результате возгорания угольной пыли. Происходит тление угольной пыли, открытого горения нет. Технологический процесс не нарушен", - сообщили в МЧС.