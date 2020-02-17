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В Красноярске на месте хлопка в котельной обрушились перекрытия
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РИА Новости

В Красноярске на месте хлопка в котельной обрушились перекрытия

19:35 17.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КРАСНОЯРСК, 17 фев - РИА Новости. Перекрытия между четвертым и пятым этажами обрушились на месте хлопка в котельной в Красноярске, где пострадали два человека, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
Ранее в МЧС по краю сообщили, что хлопок угольной пыли произошел в котельной на улице Новой Зари, 11. Травмированы два человека. Происходит тление угольной пыли, открытого горения нет.
"Произошло обрушение перекрытий между 4 и 5 этажом ориентировочной площадью 150 м2 в результате возгорания угольной пыли. Происходит тление угольной пыли, открытого горения нет. Технологический процесс не нарушен", - сообщили в МЧС.
В департаменте городского хозяйства сообщили, что нарушения теплоснабжения нет. От котельной запитано 116 жилых домов.
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