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В Госдуме оценили идею украинской оппозиции о визите в Москву на 9 мая
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РИА Новости

В Госдуме оценили идею украинской оппозиции о визите в Москву на 9 мая

19:32 17.02.2020 (обновлено: 22:19 17.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк приветствует идею украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" сформировать в Верховной раде делегацию для участия в параде Победы в Москве, но предрекает ей критику со стороны радикальных сил.
В понедельник депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович предложил сформировать в парламенте делегацию для участия в параде Победы 9 мая в Москве.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в этом году.
"Предложение депутата Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича сформировать в парламенте делегацию для участия в параде Победы 9 мая в Москве вызывает уважение, особенно на фоне русофобской истерии, которой заражена украинская власть в последние годы", - заявил Железняк РИА Новости.
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При этом он считает, что инициатива представителей оппозиции в Верховной раде непременно будет подвергнута жесткой критике и, возможно, преследованию со стороны "нациствующих элементов" и радикальных сил.
"Убежден, что оппозиционное меньшинство в парламенте Украины не питает иллюзий относительно пересмотра отношений официального Киева с Россией в ближайшей перспективе. Но одно то, что данная смелая инициатива была проявлена, говорит о сохранении у части украинских народных избранников здравого смысла и уважения к исторической памяти", - сказал политик.
Железняк подчеркнул, что объединение в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне со всеми народами, участвовавшими в освобождении человечества от фашизма, стало бы самой большой акцией благодарности победителям, данью уважения ветеранам и погибшим героям.
"Наша страна примет в этот день всех, кто чтит память защитников мира от нацизма, хранит историческую правду и не ставит под сомнение великий подвиг советского многонационального народа-освободителя", - подчеркнул он.
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В свою очередь, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская считает, что украинскую делегацию на параде в честь дня Победы в Москве должен возглавить президент Украины Владимир Зеленский, "чтобы окончательно не превратиться в слугу бандеровцев".
"Кроме того, предлагаю оппозиции поддержать законопроект, разработанный (бывшим замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андреем - ред.) Портновым и (экс-министром юстиции Украины Еленой - ред.) Лукаш об отмене закона об амнистии участников массовых беспорядков 2014 года. Это когда "герои" Майдана специальным законом освободили себя от уголовной ответственности за развал страны, отторжение Крыма и Донбасса, убийства сотрудников правоохранительных органов, диверсии, разбои и десятки других корыстных и насильственных преступлений против украинского народа", - сказала Поклонская РИА Новости.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Оппозиционная платформа - За жизньВадим РабиновичПарад ПобедыГосдума РФВерховная Рада УкраиныСергей ЖелезнякРоссияУкраинаВ мире
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