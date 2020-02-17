В Госдуме оценили идею украинской оппозиции о визите в Москву на 9 мая

В понедельник депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович предложил сформировать в парламенте делегацию для участия в параде Победы 9 мая в Москве.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в этом году.

"Предложение депутата Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича сформировать в парламенте делегацию для участия в параде Победы 9 мая в Москве вызывает уважение, особенно на фоне русофобской истерии, которой заражена украинская власть в последние годы", - заявил Железняк РИА Новости.

При этом он считает, что инициатива представителей оппозиции в Верховной раде непременно будет подвергнута жесткой критике и, возможно, преследованию со стороны "нациствующих элементов" и радикальных сил.

"Убежден, что оппозиционное меньшинство в парламенте Украины не питает иллюзий относительно пересмотра отношений официального Киева с Россией в ближайшей перспективе. Но одно то, что данная смелая инициатива была проявлена, говорит о сохранении у части украинских народных избранников здравого смысла и уважения к исторической памяти", - сказал политик.

Железняк подчеркнул, что объединение в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне со всеми народами, участвовавшими в освобождении человечества от фашизма, стало бы самой большой акцией благодарности победителям, данью уважения ветеранам и погибшим героям.

"Наша страна примет в этот день всех, кто чтит память защитников мира от нацизма, хранит историческую правду и не ставит под сомнение великий подвиг советского многонационального народа-освободителя", - подчеркнул он.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская считает, что украинскую делегацию на параде в честь дня Победы в Москве должен возглавить президент Украины Владимир Зеленский, "чтобы окончательно не превратиться в слугу бандеровцев".

"Кроме того, предлагаю оппозиции поддержать законопроект, разработанный (бывшим замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андреем - ред.) Портновым и (экс-министром юстиции Украины Еленой - ред.) Лукаш об отмене закона об амнистии участников массовых беспорядков 2014 года. Это когда "герои" Майдана специальным законом освободили себя от уголовной ответственности за развал страны, отторжение Крыма и Донбасса, убийства сотрудников правоохранительных органов, диверсии, разбои и десятки других корыстных и насильственных преступлений против украинского народа", - сказала Поклонская РИА Новости.