В Красноярске два человека пострадали при хлопке на котельной

"В 18.00 (мск) 17.02.2020 от ЦППС поступило сообщение о том, что на котельной "КрасТЭК" произошёл хлопок угольной пыли, травмировано 2 человека. Происходит тление угольной пыли, открытого горения нет", - сказала представитель главка.