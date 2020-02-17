В Красноярске два человека пострадали при хлопке на котельной

КРАСНОЯРСК, 17 фев - РИА Новости. Два человека пострадали при хлопке на котельной в Красноярске, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.
"В 18.00 (мск) 17.02.2020 от ЦППС поступило сообщение о том, что на котельной "КрасТЭК" произошёл хлопок угольной пыли, травмировано 2 человека. Происходит тление угольной пыли, открытого горения нет", - сказала представитель главка.
На месте работают 28 человек и 8 единиц техники.
В департаменте городского хозяйства сообщили, что нарушения теплоснабжения нет. От котельной запитано 116 жилых домов.
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