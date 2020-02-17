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Боррель рассказал о встрече глав МИД стран ЕС по Ближнему Востоку
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РИА Новости

Боррель рассказал о встрече глав МИД стран ЕС по Ближнему Востоку

19:25 17.02.2020
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель перед началом 26-го заседания СМИД ОБСЕ
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель перед началом 26-го заседания СМИД ОБСЕ
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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КАИР, 17 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел стран Европейского союза посвятят следующее заседание ситуации на Ближнем Востоке и примут соответствующее решение, заявил на пресс-конференции в Брюсселе верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.
В понедельник в Брюсселе прошла встреча глав МИД Евросоюза, на которой обсуждался, в том числе, спорный план США по палестино-израильскому урегулированию.
"Мы кратко обсудили ближневосточное урегулирование в числе общих вопросов… Многие министры просили, чтобы на следующем заседании глав МИД этот вопрос стал основным в повестке дня и было принято соответствующее решение", - сказал глава европейской дипломатии. По его словам, обсуждение вопроса и принятие решения состоятся уже после выборов в кнессет, которые намечены на 2 марта.
Президент США Дональд Трамп 28 января 2020 года представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.
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Палестинцы и рад арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Ближневосточный план Трампа не нашел поддержки и в Брюсселе, где не верят в его жизнеспособность.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам, выступая перед депутатами Европарламента, выразил сомнение, что "сделка века" может стать основой для ближневосточного урегулирования. По его словам, это предложение ставит под вопрос те параметры, по которым раньше было достигнуто согласие на международном уровне.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеЖозеп БоррельБлижний ВостокЕвросоюзСШАВ мире
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