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Песков: Москва продолжит диалог с Минском по энергоносителям
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РИА Новости

Песков: Москва продолжит диалог с Минском по энергоносителям

19:24 17.02.2020 (обновлено: 20:36 17.02.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА,17 фев – РИА Новости. В Кремле отказались комментировать эмоциональные высказывания белорусского лидера Александра Лукашенко в адрес России.
"Там иногда действительно, скажем так, эмоции берут верх. Будучи в Сочи, два президента достигли определенного понимания, из этого мы и будем исходить", — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге
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Он заверил, что Москва продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.

Что говорил Лукашенко

Ранее Лукашенко заявил, что российские власти намекали на присоединение Минска в обмен на единые цены на энергоносители. Президент отметил, что выступает за интеграцию двух государств, однако на поглощение Белоруссии никогда не согласится.
Кроме того, он пригрозил "забирать" нефть при недостаточных поставках в феврале. Таким образом, Минск планирует "добрать" до необходимого ежемесячного объема в два миллиона тонн, отметил глава государства.
Лукашенко напомнил, что соглашение Москвы и Минска предполагает 24 миллиона тонн нефти в год, однако в январе было поставлено лишь 500 тысяч тонн. По его словам, Россия также еще не рассчиталась за инцидент с "грязной" нефтью, хотя оборудование на обоих белорусских перерабатывающих заводах вышло из строя, также пострадал белорусский участок "Дружбы".
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Он также предупредил, что Минск не будет платить премии российским нефтяным компаниям, тем более "раз они поставляют продукт по мировой цене". При этом Лукашенко отметил, что Минск не просил и Москвы дешевую нефть. По его словам, Белоруссия готова приобретать сырье по мировой цене и перерабатывать.

"Никого не шантажировал"

Президент Белоруссии также подчеркнул, что в ходе переговоров в Сочи "никого не шантажировал". Он отметил, что Россия регулярно прокачивает через белорусскую территорию около 70 миллионов тонн нефти, при этом в Москве "не имеют никаких проблем с транзитом".
Также глава государства напомнил, что Минск рассматривает альтернативные источники поставок нефти. В частности, Белоруссия обсуждает с Польшей поставки американской нефти через порт Гданьск. Помимо этого, Минск также отправлял коммерческие запросы в Казахстан и Азербайджан. В ходе своего визита глава Госдепа Майк Помпео заверил, что при необходимости американские компании могут обеспечить Белоруссию нефтью "не сто процентов и по конкурентной цене".
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Переговоры российской и белорусской делегаций завершились в Сочи седьмого февраля. По итогам стороны договорились, что Россия продолжит поставки энергоресурсов в 2020-м на прошлогодних условиях.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак также рассказывал, что в ходе переговоров Минск просил скидки, однако Москва отказалась, поскольку цены и объем поставок регулирует рынок, заключил он.
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Майк ПомпеоАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковМоскваМинскБелоруссияРоссияВ мире
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