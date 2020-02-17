Песков: Москва продолжит диалог с Минском по энергоносителям

МОСКВА,17 фев – РИА Новости. В Кремле отказались комментировать эмоциональные высказывания белорусского лидера В Кремле отказались комментировать эмоциональные высказывания белорусского лидера Александра Лукашенко в адрес России

"Там иногда действительно, скажем так, эмоции берут верх. Будучи в Сочи, два президента достигли определенного понимания, из этого мы и будем исходить", — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

Он заверил, что Москва продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.

Что говорил Лукашенко

Ранее Лукашенко заявил, что российские власти намекали на присоединение Минска в обмен на единые цены на энергоносители. Президент отметил, что выступает за интеграцию двух государств, однако на поглощение Белоруссии никогда не согласится.

Кроме того, он пригрозил "забирать" нефть при недостаточных поставках в феврале. Таким образом, Минск планирует "добрать" до необходимого ежемесячного объема в два миллиона тонн, отметил глава государства.

Лукашенко напомнил, что соглашение Москвы и Минска предполагает 24 миллиона тонн нефти в год, однако в январе было поставлено лишь 500 тысяч тонн. По его словам, Россия также еще не рассчиталась за инцидент с "грязной" нефтью, хотя оборудование на обоих белорусских перерабатывающих заводах вышло из строя, также пострадал белорусский участок "Дружбы".

Он также предупредил, что Минск не будет платить премии российским нефтяным компаниям, тем более "раз они поставляют продукт по мировой цене". При этом Лукашенко отметил, что Минск не просил и Москвы дешевую нефть. По его словам, Белоруссия готова приобретать сырье по мировой цене и перерабатывать.

"Никого не шантажировал"

Президент Белоруссии также подчеркнул, что в ходе переговоров в Сочи "никого не шантажировал". Он отметил, что Россия регулярно прокачивает через белорусскую территорию около 70 миллионов тонн нефти, при этом в Москве "не имеют никаких проблем с транзитом".

Также глава государства напомнил, что Минск рассматривает альтернативные источники поставок нефти. В частности, Белоруссия обсуждает с Польшей поставки американской нефти через порт Гданьск. Помимо этого, Минск также отправлял коммерческие запросы в Казахстан и Азербайджан. В ходе своего визита глава Госдепа Майк Помпео заверил, что при необходимости американские компании могут обеспечить Белоруссию нефтью "не сто процентов и по конкурентной цене".

Переговоры российской и белорусской делегаций завершились в Сочи седьмого февраля. По итогам стороны договорились, что Россия продолжит поставки энергоресурсов в 2020-м на прошлогодних условиях.