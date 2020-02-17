В ВОЗ рассказали о группах риска при коронавирусе

"Новый коронавирус не такой смертельный, какими были атипичная пневмония и ближневосточный респираторный синдром. Свыше 80% пациентов с легкой формой COVID19 выздоровеют. В порядка 14% случаев вирус приводит к развитию серьезных заболеваний, в том числе пневмонии и отдышке. И у 5% больных наблюдаются критические формы заболевания, в том числе отказ дыхательных путей, септический шок и отказ множества органов", - сказал он.