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В ВОЗ рассказали о группах риска при коронавирусе
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РИА Новости

В ВОЗ рассказали о группах риска при коронавирусе

19:18 17.02.2020
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© AP Photo / Koji SasaharaПрохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. 17 февраля 2020
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. 17 февраля 2020
© AP Photo / Koji Sasahara
ЖЕНЕВА, 17 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 80% заразившихся справятся с новым коронавирусом и выздоровеют, в группе риска остаются пожилые люди, при этом дети практически не болеют COVID19, заявил на брифинге в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Новый коронавирус не такой смертельный, какими были атипичная пневмония и ближневосточный респираторный синдром. Свыше 80% пациентов с легкой формой COVID19 выздоровеют. В порядка 14% случаев вирус приводит к развитию серьезных заболеваний, в том числе пневмонии и отдышке. И у 5% больных наблюдаются критические формы заболевания, в том числе отказ дыхательных путей, септический шок и отказ множества органов", - сказал он.
По его словам, смертельный исход от заболевания наблюдается у 2% пациентов. При этом особому риску подвержены пожилые.
"Мы видим относительно небольшое количество случаев заражения среди детей. Но нужны дальнейшие исследования, чтобы лучше понимать, почему это происходит", - добавил гендиректор ВОЗ.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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