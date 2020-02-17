Мать Винника рассказала, что ему не дают общаться с семьей

ПАРИЖ, 17 фев - РИА Новости. Россиянину Россиянину Александру Виннику , который находится под стражей во Франции, не дают возможности общаться с семьей, сказала его мать Вера Винник, прибывшая в апелляционный суд Париж на слушания по его делу.

Винник с 23 января находится на территории Франции , куда его экстрадировали из Греции . В ходе слушаний в конце января судья постановил, что россиянин должен оставаться под стражей.

Адвокаты россиянина в начале февраля подали апелляцию на это решение суда. В понедельник апелляционный суд Парижа должен вынести решение по заявленному адвокатами протесту.

"Ему не дают общаться с семьей, они ссылаются на то, что это для его же безопасности. Ему не дают общаться с мамой, с больной женой, которая доживает последние дни, с детьми... Мой сын политический заключённый, я больше ничего не могу сказать и отношение к нему потому такое, что он россиянин, родился в России... Здесь судят не моего сына, здесь амбиции политические", - сказала журналистам мама россиянина Вера Винник, прибывшая в суд.

Дело Винника

Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.

Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства были получены 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.

Винник заявил, что не нарушал никаких законов Франции и США, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений, и заявил о согласии быть выданным в Россию.