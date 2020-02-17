Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T19:11+0300
https://ria.ru/20200217/1564896624.html
Мать Винника рассказала, что ему не дают общаться с семьей
https://cdn24.img.ria.ru/images/155980/55/1559805528_0:256:2730:1792_1036x0_80_0_0_3c5ef5e97f8d6273f7caf7a82690ad59.jpg
РИА Новости

Мать Винника рассказала, что ему не дают общаться с семьей

19:11 17.02.2020
311
© РИА НовостиВера Винник
Вера Винник
© РИА Новости
Вера Винник. Архивное фото
ПАРИЖ, 17 фев - РИА Новости. Россиянину Александру Виннику, который находится под стражей во Франции, не дают возможности общаться с семьей, сказала его мать Вера Винник, прибывшая в апелляционный суд Париж на слушания по его делу.
Винник с 23 января находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции. В ходе слушаний в конце января судья постановил, что россиянин должен оставаться под стражей.
Адвокаты россиянина в начале февраля подали апелляцию на это решение суда. В понедельник апелляционный суд Парижа должен вынести решение по заявленному адвокатами протесту.
"Ему не дают общаться с семьей, они ссылаются на то, что это для его же безопасности. Ему не дают общаться с мамой, с больной женой, которая доживает последние дни, с детьми... Мой сын политический заключённый, я больше ничего не могу сказать и отношение к нему потому такое, что он россиянин, родился в России... Здесь судят не моего сына, здесь амбиции политические", - сказала журналистам мама россиянина Вера Винник, прибывшая в суд.
Россиянин Александр Винник
13 февраля, 19:40
Винник заявил о нарушении его прав во Франции

Дело Винника

Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства были получены 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.
Винник заявил, что не нарушал никаких законов Франции и США, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений, и заявил о согласии быть выданным в Россию.
В Греции Винника держали в предварительном заключении 30 месяцев, хотя конституция Греции запрещает держать человека без суда более 18 месяцев. 20 декабря 2019 года стало известно, что министр юстиции издал решение о поочередной выдаче Винника во Францию, США и Россию. Винник в знак протеста против нарушения его прав объявил 20 декабря голодовку. Он начал выходить из голодовки несколько дней назад.
Посольство России во Франции
8 февраля, 12:24
Россия заявила Франции протест из-за дела Винника
011273
Обсудить 0
Дело Александра ВинникаАлександр ВинникФранцияГрецияСШАПарижВ мире
Рекомендуем
Александр Винник
Суд начал заседание по рассмотрению апелляции защиты Винника
Россиянин Александр Винник
Суд в Париже отклонил жалобу адвокатов россиянина Винника
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россия передала Франции запрос об экстрадиции Винника
Автомобили полиции на на месте стрельбы в Калининграде
Застреленный в Калининграде мужчина был чемпионом СССР по горным лыжам
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. 17 февраля 2020
В ВОЗ рассказали о группах риска при коронавирусе
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Защита Винника обжалует содержание его под стражей во Франции
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель перед началом 26-го заседания СМИД ОБСЕ
Боррель рассказал о встрече глав МИД стран ЕС по Ближнему Востоку
Избиратели у предвыборных плакатов кандидатов в заключительный день голосования на выборах в Европейский парламент у избирательного участка в Париже. 26 мая 2019
СМИ сообщили о попытке вмешательства в предвыборную гонку в Париже
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Кирове возбудили уголовное дело после гибели пенсионера в траншее
Военнослужащие блока НАТО возле пулемета Браунинг М-2
В анализах двух военнослужащих НАТО в Литве нашли наркотики
Жозеп Боррель
Новая военно-морская миссия ЕС по Ливии может заработать в конце марта
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель перед началом 26-го заседания СМИД ОБСЕ
Глава дипломатии ЕС рассказал о новой операции в Средиземном море
Вице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного Движения 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо
Глава МИД Италии рассказал о составе новой военно-морской миссии ЕС
Новогодняя иллюминация в Москве
Опрос показал ожидания россиян от введения маткапитала на первенца
Старт ракеты-носителя Falcon 9
Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:59В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды тысячи жителей
08:57При пожаре в ТЦ в Баку пострадали восемь человек
08:48Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства
08:48Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
Лента новостейМолния