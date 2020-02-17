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Новая военно-морская миссия ЕС по Ливии может заработать в конце марта
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РИА Новости

Новая военно-морская миссия ЕС по Ливии может заработать в конце марта

19:07 17.02.2020
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© AP Photo / Francisco SecoЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Новая военно-морская миссия Евросоюза в Средиземном море по предотвращению контрабанды оружия в Ливию может заработать уже в конце марта, если будут согласованы все детали, сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.
"Если мы утвердим детали операции на следующем заседании Совета глав МИД, то тогда эта миссия может начать работать в конце марта", - сказал Боррель.
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Ранее глава дипломатии ЕС сообщил, что по итогам встречи в понедельник было принято политическое решение о закрытии миссии ВМФ Евросоюза "София" и создании новой миссии. Цель - добиться соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия. Это включает использование ВВС и морских сил, пояснил Боррель.
"Детали и правила ее функционирования должны определить позднее профессионалы, военные. Мы сегодня приняли политическое решение", - добавил он.
Миссия "София" с использованием военно-морских сил стран ЕС была создана в 2015 году для борьбы с контрабандой людей и вооружений в международных водах у побережья Ливии, а также для предотвращения гибели нелегальных мигрантов в море и тренировки береговой охраны Ливии. В 2019 году было принято решение о ее прекращении, хотя мандат миссии закончится только 31 марта 2020 года. Противники миссии "София" заявляют, что она провалилась, так не смогла обеспечить ни сокращение гибели нелегалов в море, ни прекратить контрабанду людей и оружия. Ливийские власти в своих докладах также отмечали, что мигранты используют корабли ВМФ Евросоюза, чтобы добираться более безопасным путем в Европу.
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