Новая военно-морская миссия ЕС по Ливии может заработать в конце марта

Миссия "София" с использованием военно-морских сил стран ЕС была создана в 2015 году для борьбы с контрабандой людей и вооружений в международных водах у побережья Ливии, а также для предотвращения гибели нелегальных мигрантов в море и тренировки береговой охраны Ливии. В 2019 году было принято решение о ее прекращении, хотя мандат миссии закончится только 31 марта 2020 года. Противники миссии "София" заявляют, что она провалилась, так не смогла обеспечить ни сокращение гибели нелегалов в море, ни прекратить контрабанду людей и оружия. Ливийские власти в своих докладах также отмечали, что мигранты используют корабли ВМФ Евросоюза, чтобы добираться более безопасным путем в Европу.