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Белоруссия ограничила ввоз свинины из Самарской области из-за АЧС
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РИА Новости

Белоруссия ограничила ввоз свинины из Самарской области из-за АЧС

19:06 17.02.2020
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© РИА Новости / Александр КондратюкРаботница фабрики мясной гастрономии агрохолдинга ООО"Ариант" проверяет качество продукции
Работница фабрики мясной гастрономии агрохолдинга ОООАриант проверяет качество продукции
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Белоруссия временно ограничила ввоз свинины из Самарской области России из-за африканской чумы свиней (АЧС), сообщается в понедельник на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода республики.
В департаменте пояснили, что такое решение принято на основе информации Международной организации здравоохранения животных, согласно которой на территории Самарской области зарегистрирован случай заболевания АЧС восприимчивых к болезни животных.
В связи с этим 17 февраля вводятся временные ограничения на ввоз в Белоруссию свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, кормов и кормовых добавок животного происхождения и другой продукции.
Кроме того, из-за АЧС Белоруссия временно ограничивает ввоз свинины из Республики Корея и Венгрии.
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В департаменте также указали на необходимость принятия дополнительных меры контроля для обеспечения биологической защиты свиноводческих комплексов всех форм собственности.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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Самарская областьБелоруссияРоссияВ мире
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