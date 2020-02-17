Белоруссия ограничила ввоз свинины из Самарской области из-за АЧС

МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Белоруссия временно ограничила ввоз свинины из Самарской области России из-за африканской чумы свиней (АЧС), сообщается в понедельник на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода республики.

В департаменте пояснили, что такое решение принято на основе информации Международной организации здравоохранения животных, согласно которой на территории Самарской области зарегистрирован случай заболевания АЧС восприимчивых к болезни животных.

В связи с этим 17 февраля вводятся временные ограничения на ввоз в Белоруссию свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, кормов и кормовых добавок животного происхождения и другой продукции.

Кроме того, из-за АЧС Белоруссия временно ограничивает ввоз свинины из Республики Корея и Венгрии.

В департаменте также указали на необходимость принятия дополнительных меры контроля для обеспечения биологической защиты свиноводческих комплексов всех форм собственности.