Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T19:05+0300
https://ria.ru/20200217/1564896334.html
Глава МИД Италии рассказал о составе новой военно-морской миссии ЕС
https://cdn25.img.ria.ru/images/148240/37/1482403716_0:0:5312:2988_1036x0_80_0_0_ab99f94abece470a19b10823a3252d6b.jpg
РИА Новости

Глава МИД Италии рассказал о составе новой военно-морской миссии ЕС

19:05 17.02.2020
270
© РИА Новости / Сергей СтарцевВице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного "Движения 5 звезд" (Д5З) Луиджи Ди Майо
Вице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного Движения 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо
© РИА Новости / Сергей Старцев
РИМ, 17 фев - РИА Новости. Страны ЕС готовы дать авиацию и корабли для новой миссии по контролю над оружейным эмбарго в Ливии, которая заменит миссию ВМС Евросоюза "София", заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что миссия "София", которая была специально создана для борьбы с контрабандой людей и вооружений в международных водах Средиземного моря у побережья Ливии, будет закрыта 31 марта, будет создана новая миссия.
"Я очень доволен принятым нами решением. Мы как государства-члены наконец согласны создать миссию, которая блокирует попадание оружия в Ливию", - сказал Ди Майо журналистам в Брюсселе.
По его словам, достижение прочного прекращения огня в Ливии невозможно, если нелегальные поставки вооружения продолжатся.
Здание Государственной Думы РФ
16 февраля, 15:25
В Госдуме прокомментировали вопрос о поставках оружия в Ливию
"Теперь Европейский союз берет на себя обязательства посредством миссии авиации, военно-морского флота и готовностью предоставить наземные силы", - подчеркнул глава итальянского МИД.
"София" больше не существует. Сейчас есть миссия по предотвращению поступлению оружия с очень важными правилами" - заявил Ди Майо, пресс-подход которого транслировался в его Facebook.
По его словам, в числе таких мер размещение кораблей в восточной части Ливии, где есть маршруты перевозки оружия. При этом, если эта операция спровоцирует наплыв судов с нелегальными мигрантами, то она будет приостановлена, отметил Ди Майо.
"В-третьих, все государства выразили готовность предоставить авиационные и военно-морские средства для осуществления этой задачи", - заявил министр.
В 2015 году страны ЕС начали миссию "София" с использованием военно-морских сил для борьбы с контрабандой оружия, нелегальной транспортировкой людей, а также незаконной торговлей нефтью в международных водах у побережья Ливии. Однако позже она была заморожена. Государства ЕС отозвали свои морские силы, участвовавшие в операции, из-за несогласия Италии принимать корабли с беженцами на своей территории без обязательств по их дальнейшему распределению по странам.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
3 января, 13:18
В ЕС обеспокоены решением Турции вмешаться в конфликт в Ливии
200001
Обсудить 0
Луиджи Ди МайоСредиземное мореЕвросоюзИталияВ мире
Рекомендуем
Жозеп Боррель
Новая военно-морская миссия ЕС по Ливии может заработать в конце марта
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель перед началом 26-го заседания СМИД ОБСЕ
Глава дипломатии ЕС рассказал о новой операции в Средиземном море
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель перед началом 26-го заседания СМИД ОБСЕ
Боррель рассказал о встрече глав МИД стран ЕС по Ближнему Востоку
Маттео Ренци
Ренци заявил о возможности правительственного кризиса в Италии
Работница фабрики мясной гастрономии агрохолдинга ОООАриант проверяет качество продукции
Белоруссия ограничила ввоз свинины из Самарской области из-за АЧС
Избиратели у предвыборных плакатов кандидатов в заключительный день голосования на выборах в Европейский парламент у избирательного участка в Париже. 26 мая 2019
СМИ сообщили о попытке вмешательства в предвыборную гонку в Париже
Вице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного Движения 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо
ЕС проведет операцию по предотвращению контрабанды оружия в Ливию
Президент США Дональд Трамп
Советник президента Ливана оценил "сделку века" по Израилю и Палестине
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Вучич угостил Шойгу ракией из айвы
Старт ракеты-носителя Falcon 9
Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
Партия Порошенко потребовала от Зеленского ответа по поездке в Россию
Автомобили полиции на на месте стрельбы в Калининграде
Застреленный в Калининграде мужчина был чемпионом СССР по горным лыжам
Москва
МИД Турции анонсировал второй этап переговоров по Идлибу в Москве
Минобороны показало кадры стрельб новых систем Град
Минобороны показало кадры стрельб новых систем "Град"
Самолет авиакомпании Аэрофлот
"Аэрофлот" отозвал допуск на полеты в ЮАР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:59В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды тысячи жителей
08:57При пожаре в ТЦ в Баку пострадали восемь человек
08:48Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства
08:48Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
Лента новостейМолния