Глава МИД Италии рассказал о составе новой военно-морской миссии ЕС

РИМ, 17 фев - РИА Новости. Страны ЕС готовы дать авиацию и корабли для новой миссии по контролю над оружейным эмбарго в Ливии, которая заменит миссию ВМС Страны ЕС готовы дать авиацию и корабли для новой миссии по контролю над оружейным эмбарго в Ливии, которая заменит миссию ВМС Евросоюза "София", заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что миссия "София", которая была специально создана для борьбы с контрабандой людей и вооружений в международных водах Средиземного моря у побережья Ливии, будет закрыта 31 марта, будет создана новая миссия.

"Я очень доволен принятым нами решением. Мы как государства-члены наконец согласны создать миссию, которая блокирует попадание оружия в Ливию ", - сказал Ди Майо журналистам в Брюсселе.

По его словам, достижение прочного прекращения огня в Ливии невозможно, если нелегальные поставки вооружения продолжатся.

"Теперь Европейский союз берет на себя обязательства посредством миссии авиации, военно-морского флота и готовностью предоставить наземные силы", - подчеркнул глава итальянского МИД.

"София" больше не существует. Сейчас есть миссия по предотвращению поступлению оружия с очень важными правилами" - заявил Ди Майо, пресс-подход которого транслировался в его Facebook.

По его словам, в числе таких мер размещение кораблей в восточной части Ливии, где есть маршруты перевозки оружия. При этом, если эта операция спровоцирует наплыв судов с нелегальными мигрантами, то она будет приостановлена, отметил Ди Майо.

"В-третьих, все государства выразили готовность предоставить авиационные и военно-морские средства для осуществления этой задачи", - заявил министр.