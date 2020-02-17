Глава МИД Италии рассказал о составе новой военно-морской миссии ЕС

РИМ, 17 фев - РИА Новости. Страны ЕС готовы дать авиацию и корабли для новой миссии по контролю над оружейным эмбарго в Ливии, которая заменит миссию ВМС Евросоюза "София", заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что миссия "София", которая была специально создана для борьбы с контрабандой людей и вооружений в международных водах Средиземного моря у побережья Ливии, будет закрыта 31 марта, будет создана новая миссия.
"Я очень доволен принятым нами решением. Мы как государства-члены наконец согласны создать миссию, которая блокирует попадание оружия в Ливию", - сказал Ди Майо журналистам в Брюсселе.
По его словам, достижение прочного прекращения огня в Ливии невозможно, если нелегальные поставки вооружения продолжатся.
16 февраля, 15:25В Госдуме прокомментировали вопрос о поставках оружия в Ливию
"Теперь Европейский союз берет на себя обязательства посредством миссии авиации, военно-морского флота и готовностью предоставить наземные силы", - подчеркнул глава итальянского МИД.
"София" больше не существует. Сейчас есть миссия по предотвращению поступлению оружия с очень важными правилами" - заявил Ди Майо, пресс-подход которого транслировался в его Facebook.
По его словам, в числе таких мер размещение кораблей в восточной части Ливии, где есть маршруты перевозки оружия. При этом, если эта операция спровоцирует наплыв судов с нелегальными мигрантами, то она будет приостановлена, отметил Ди Майо.
"В-третьих, все государства выразили готовность предоставить авиационные и военно-морские средства для осуществления этой задачи", - заявил министр.
В 2015 году страны ЕС начали миссию "София" с использованием военно-морских сил для борьбы с контрабандой оружия, нелегальной транспортировкой людей, а также незаконной торговлей нефтью в международных водах у побережья Ливии. Однако позже она была заморожена. Государства ЕС отозвали свои морские силы, участвовавшие в операции, из-за несогласия Италии принимать корабли с беженцами на своей территории без обязательств по их дальнейшему распределению по странам.