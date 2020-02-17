ВОЗ назвала количество зараженных коронавирусом за пределами Китая

"По данным на 6.00 Женевы (08.00 Мск) Китай сообщил о 70 635 случаях заражения COVID19, включая 1772 скончавшихся. За последние 24 часа Китая сообщил о 2051 клинически и лабораторно подтвержденных новых случаях заражения. За пределами Китая ВОЗ получила сообщения о 694 случаях СOVID19 в 25 странах мира и трех погибших", - сказал он.

По словам гендиректора ВОЗ, с учетом новой информации из Китая становится более понятным то, в каком направлении будет развиваться вспышка вируса.

"Данные также показывают о снижении количества новых случаев COVID19. Но этот тренд надо интерпретировать с большой осторожностью, он может измениться. Пока слишком рано говорить о том, что это снижение продолжится. Пока рассматриваются все сценарии", - добавил глава ВОЗ.