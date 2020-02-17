ВОЗ назвала количество зараженных коронавирусом за пределами Китая

ЖЕНЕВА, 17 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество зараженных новым коронавирусом за пределами Китая достигло 694, три человека скончались, заявил на брифинге в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
По предыдущим данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах было выявлено 683 случая заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
"По данным на 6.00 Женевы (08.00 Мск) Китай сообщил о 70 635 случаях заражения COVID19, включая 1772 скончавшихся. За последние 24 часа Китая сообщил о 2051 клинически и лабораторно подтвержденных новых случаях заражения. За пределами Китая ВОЗ получила сообщения о 694 случаях СOVID19 в 25 странах мира и трех погибших", - сказал он.
По словам гендиректора ВОЗ, с учетом новой информации из Китая становится более понятным то, в каком направлении будет развиваться вспышка вируса.
"Данные также показывают о снижении количества новых случаев COVID19. Но этот тренд надо интерпретировать с большой осторожностью, он может измениться. Пока слишком рано говорить о том, что это снижение продолжится. Пока рассматриваются все сценарии", - добавил глава ВОЗ.
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