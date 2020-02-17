Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T19:04+0300
https://ria.ru/20200217/1564896228.html
Советник президента Ливана оценил "сделку века" по Израилю и Палестине
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564002685_0:0:3121:1756_1036x0_80_0_0_c01e78446080202ea6c9e21625be34be.jpg
РИА Новости

Советник президента Ливана оценил "сделку века" по Израилю и Палестине

19:04 17.02.2020
697
© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Joshua Roberts
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Представленный США план ближневосточного урегулирования, известный как "сделка века", противоречит интересам Ливана, заявил советник главы Ливанской Республики Амаль Абузейд.
"Сделка века" полностью против интересов Ливана, поскольку мы не можем позволить 400 тысячам палестинцев оставаться в Ливане. Это напрямую ставит под угрозу общество страны с этнической и религиозной точек зрения", - сообщил Абузейд на полях IX Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Сделка века Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
3 февраля, 16:19
"Сделка века" Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
Он добавил, что у палестинцев есть "право вернуться домой" и иметь свое собственное государство. Абузейд также выразил мнение, что Россия, будучи нейтральной стороной, располагает хорошими возможностями для организации переговоров между Израилем и Палестиной.
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создать демилитаризованное палестинское государство, лишенное контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестина и ряд арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 06:16
Лавров оценил "сделку века" по Израилю и Палестине
710111
Обсудить 0
"Сделка века" по Израилю и ПалестинеМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Дональд ТрампООНПалестинаСШАЛиванВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил "сделку века" по Израилю и Палестине
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель перед началом 26-го заседания СМИД ОБСЕ
Глава дипломатии ЕС рассказал о новой операции в Средиземном море
Военнослужащие блока НАТО возле пулемета Браунинг М-2
В анализах двух военнослужащих НАТО в Литве нашли наркотики
Грузовое судно Альта
У берегов Ирландии заметили "корабль-призрак"
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель перед началом 26-го заседания СМИД ОБСЕ
Боррель рассказал о встрече глав МИД стран ЕС по Ближнему Востоку
Вице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного Движения 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо
Глава МИД Италии рассказал о составе новой военно-морской миссии ЕС
Президент Сирии Башар Асад
Сирийская армия продолжит освобождение Алеппо и Идлиба, заявил Асад
Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов
Посол в Израиле заявил о неподобающем обращении с россиянами
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
В Израиле сформировали группу для определения границ по "сделке века"
Жозеп Боррель
Новая военно-морская миссия ЕС по Ливии может заработать в конце марта
Работница фабрики мясной гастрономии агрохолдинга ОООАриант проверяет качество продукции
Белоруссия ограничила ввоз свинины из Самарской области из-за АЧС
Старший советник министра иностранных дел Ирана Мехди Санаи на Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба Валдай в Москве
Советник главы МИД Ирана назвал причины проблем на Ближнем Востоке
Избиратели у предвыборных плакатов кандидатов в заключительный день голосования на выборах в Европейский парламент у избирательного участка в Париже. 26 мая 2019
СМИ сообщили о попытке вмешательства в предвыборную гонку в Париже
Старт ракеты-носителя Falcon 9
Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу
Лидер турецкой оппозиции обвинил Эрдогана в связях с Гюленом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:59В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды тысячи жителей
08:57При пожаре в ТЦ в Баку пострадали восемь человек
08:48Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства
08:48Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
Лента новостейМолния