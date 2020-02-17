Советник президента Ливана оценил "сделку века" по Израилю и Палестине

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Представленный США план ближневосточного урегулирования, известный как Представленный США план ближневосточного урегулирования, известный как "сделка века" , противоречит интересам Ливана , заявил советник главы Ливанской Республики Амаль Абузейд.

"Сделка века" полностью против интересов Ливана, поскольку мы не можем позволить 400 тысячам палестинцев оставаться в Ливане. Это напрямую ставит под угрозу общество страны с этнической и религиозной точек зрения", - сообщил Абузейд на полях IX Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он добавил, что у палестинцев есть "право вернуться домой" и иметь свое собственное государство. Абузейд также выразил мнение, что Россия, будучи нейтральной стороной, располагает хорошими возможностями для организации переговоров между Израилем и Палестиной.

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля , открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создать демилитаризованное палестинское государство, лишенное контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.