Советник президента Ливана оценил "сделку века" по Израилю и Палестине

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Представленный США план ближневосточного урегулирования, известный как "сделка века", противоречит интересам Ливана, заявил советник главы Ливанской Республики Амаль Абузейд.
"Сделка века" полностью против интересов Ливана, поскольку мы не можем позволить 400 тысячам палестинцев оставаться в Ливане. Это напрямую ставит под угрозу общество страны с этнической и религиозной точек зрения", - сообщил Абузейд на полях IX Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он добавил, что у палестинцев есть "право вернуться домой" и иметь свое собственное государство. Абузейд также выразил мнение, что Россия, будучи нейтральной стороной, располагает хорошими возможностями для организации переговоров между Израилем и Палестиной.
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создать демилитаризованное палестинское государство, лишенное контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестина и ряд арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН.