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РИА Наука
2020-02-17T19:00+0300
https://ria.ru/20200217/1564896078.html
Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу
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РИА Новости

Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу

18:59 17.02.2020 (обновлено: 19:00 17.02.2020)
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© AP Photo / John RaouxСтарт ракеты-носителя Falcon 9
Старт ракеты-носителя Falcon 9
© AP Photo / John Raoux
Старт ракеты-носителя Falcon 9. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в понедельник с космодрома в американском штате Флорида с группой интернет-спутников Starlink. На орбиту выводились очередные 60 спутников Starlink, которые призваны обеспечить жителей Земли интернет-связью.
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"К сожалению, она не села на автономную платформу, но она совершила мягкую посадку на воду прямо рядом с судном. Так что, скорее всего, она цела. Напоминаю, что это (автономная посадка - ред.) наша вторичная задача. Мы сделаем еще одну попытку в следующий раз", - сказала она.
По техническим причинам видеотрансляция посадки первой ступени прервалась при ее входе в плотные слои атмосферы. Главная миссия по выводу в космос спутников связи Starlink выполнена успешно.
Это не первый раз, когда первая ступень ракеты промахивается и оказывается в воде. Аналогичный случай был в декабре 2018 года. Она тогда не пострадала и была успешно извлечена из океана.
Starlink – спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Дополнительные 30 тысяч спутников планируется вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.
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РИА НаукаSpaceX Falcon 9Космос - РИА НаукаSpaceXВ мире
Популярные комментарии
И кстати первая ступень Falcon 9 садится чаще чем успешно взлетает Протон
17 февраля, 19:10
Расул Халилов
7300130
С людьми такую отправлять опасно. Сядет , не сядет
17 февраля, 19:03
Ю.Юрий .
1401008
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