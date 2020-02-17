СМИ сообщили о попытке вмешательства в предвыборную гонку в Париже

Как сообщает телеканал, домен Buzyn2020.fr был зарегистрирован в воскресенье вечером. Желающие ознакомиться с программой бывшего министра здравоохранения в действительности попадут на реальный сайт градоначальника AnneHidalgo2020.com.

Сторонники Бузен уже обвинили штаб Идальго в причастности к манипуляциям с доменами. Однако эксперты телеканала, полагают, что кампания социалистов не имеет отношения к этой киберхитрости. Они указывают, что любой пользователь интернета при желании может приобрести подобный домен за несколько евро, снабдив его ссылкой на сетевой ресурс по своему выбору.