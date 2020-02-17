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СМИ сообщили о попытке вмешательства в предвыборную гонку в Париже
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РИА Новости

СМИ сообщили о попытке вмешательства в предвыборную гонку в Париже

18:55 17.02.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкИзбиратели у предвыборных плакатов кандидатов в заключительный день голосования на выборах в Европейский парламент у избирательного участка в Париже. 26 мая 2019
Избиратели у предвыборных плакатов кандидатов в заключительный день голосования на выборах в Европейский парламент у избирательного участка в Париже. 26 мая 2019
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Произошла новая попытка вмешательства в ход предвыборной гонки кандидатов, претендующих на пост мэра Парижа, сообщает телеканал BFMTV.
По данным BFMTV, неизвестный приобрел домен, название которого отсылает к кампании Аньес Бузен – кандидата от правящей партии "Вперед, Республика", но при попытке воспользоваться ссылкой перенаправляет на сайт действующего мэра-социалиста Анн Идальго.
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Как сообщает телеканал, домен Buzyn2020.fr был зарегистрирован в воскресенье вечером. Желающие ознакомиться с программой бывшего министра здравоохранения в действительности попадут на реальный сайт градоначальника AnneHidalgo2020.com.
Сторонники Бузен уже обвинили штаб Идальго в причастности к манипуляциям с доменами. Однако эксперты телеканала, полагают, что кампания социалистов не имеет отношения к этой киберхитрости. Они указывают, что любой пользователь интернета при желании может приобрести подобный домен за несколько евро, снабдив его ссылкой на сетевой ресурс по своему выбору.
Бузен решила участвовать в выборах на пост мэра Парижа вместо снявшего свою кандидатуру Бенжамена Гриво.
В пятницу Гриво заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов мэра Парижа после появления в интернете интимных видео. Российский художник-акционист Петр Павленский, ранее получивший во Франции убежище, взял на себя ответственность за размещение этих материалов. На своей странице в Facebook он разместил ссылку на ресурс, где были выложены видео сексуального характера и фрагменты переписки, из которых невозможно определить личность автора. Однако Павленский утверждал, что речь идет о видео Гриво, которые он отправлял молодой девушке.
Муниципальные выборы пройдут во Франции в два тура - 15 и 22 марта.
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Анн ИдальгоФранцияПарижВ мире
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