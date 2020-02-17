Минобороны показало кадры стрельб новых систем "Град"

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео с учений экипажей модернизированных реактивных систем залпового огня "Град" в Кемеровской области.
Обновленные машины заступили на боевое дежурство в начале месяца.
2 января, 08:00Войсковые обновки. Чем усилят российскую армию в 2020-м
"Новая техника позволит повысить боевые возможности соединения при выполнении задач в полтора раза", — указывается в сообщении ведомства.
Отмечается, что модернизированные РСЗО получили электронную систему пуска, а систему управления и наведения для удобства оператора вывели в кабину.
Помимо этого, обновленные "Грады" оснастили более мощными боеприпасами, которые позволили вдвое увеличить дальность стрельбы, достигающей теперь 40 километров.
В шасси РСЗО также установили обновленные дизельные двигатели.
6 октября 2019, 08:00Пушки-мастодонты. Зачем Россия модернизирует "Малки" и "Тюльпаны"