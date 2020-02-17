Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T20:16+0300
https://ria.ru/20200217/1564895718.html
Минобороны показало кадры стрельб новых систем "Град"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564896942_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_dbab200ce16b2c5a772e22938448f5dd.jpg
РИА Новости

Минобороны показало кадры стрельб новых систем "Град"

18:50 17.02.2020 (обновлено: 20:16 17.02.2020)
16173
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео с учений экипажей модернизированных реактивных систем залпового огня "Град" в Кемеровской области.
Обновленные машины заступили на боевое дежурство в начале месяца.
Российский многоцелевой истребитель Су-35
2 января, 08:00
Войсковые обновки. Чем усилят российскую армию в 2020-м
"Новая техника позволит повысить боевые возможности соединения при выполнении задач в полтора раза", — указывается в сообщении ведомства.
Отмечается, что модернизированные РСЗО получили электронную систему пуска, а систему управления и наведения для удобства оператора вывели в кабину.
Помимо этого, обновленные "Грады" оснастили более мощными боеприпасами, которые позволили вдвое увеличить дальность стрельбы, достигающей теперь 40 километров.
В шасси РСЗО также установили обновленные дизельные двигатели.
Самоходная артиллерийская установка 2С7 Пион
6 октября 2019, 08:00
Пушки-мастодонты. Зачем Россия модернизирует "Малки" и "Тюльпаны"
609675614
Обсудить 13
РСЗО 9К51 "Град"РоссияКемеровская областьБезопасность
Популярные комментарии
Каждый получит то, что заслуживает. Ура русскому оружию!
17 февраля, 19:13
KsKapu sta
6110004
Рекомендуем
Кадры сопровождения самолета Шойгу истребителями сербских ВВС
Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями
Офис ОАО Газпром
Верховный суд Швеции отклонил претензии Литвы к "Газпрому"
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Здание министерства иностранных дел в Киеве
В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах России
Грузовое судно Альта
У берегов Ирландии заметили "корабль-призрак"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Лавров заявил об "ущербной логике" европейских партнеров по Украине
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
В России прокомментировали вызов временного поверенного в МИД Украины
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе
Экстремальная посадка Airbus A380 в британском аэропорту Хитроу
Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео
Стенд компании Samsung
Samsung оценил требования по предустановке российского софта
Здание Рейхстага
В бундестаге предостерегли Германию от оскорбления жителей России
Сбор тел погибших при крушении лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
На Украине отстранили всех прокуроров, расследовавших дело МН17
Владимир Теплов
"Держал рабов, обращался как со скотом": кто убил бизнесмена в тайге
Вид Грозного
В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:59В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды тысячи жителей
08:57При пожаре в ТЦ в Баку пострадали восемь человек
08:48Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства
08:48Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
Лента новостейМолния