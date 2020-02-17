Минобороны показало кадры стрельб новых систем "Град"

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Обновленные машины заступили на боевое дежурство в начале месяца.

"Новая техника позволит повысить боевые возможности соединения при выполнении задач в полтора раза", — указывается в сообщении ведомства.

Отмечается, что модернизированные РСЗО получили электронную систему пуска, а систему управления и наведения для удобства оператора вывели в кабину.

Помимо этого, обновленные "Грады" оснастили более мощными боеприпасами, которые позволили вдвое увеличить дальность стрельбы, достигающей теперь 40 километров.