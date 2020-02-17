Верховный суд Швеции отклонил претензии Литвы к "Газпрому"

Так, суд отклонил в последней инстанции апелляцию Литвы на решение Стокгольмского арбитража относительно условий закупок российского газа. Это решение обжалованию не подлежит.

В июле Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил требование Вильнюса отменить решение арбитража по спору между Литвой и "Газпромом". Литовские власти требовали взыскать с российской компании около 1,5 миллиарда евро, обвиняя Москву в несправедливой цене на газ, который поставлялся с 2006 по 2015 год литовской Lietuvos Dujos.