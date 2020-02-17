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Верховный суд Швеции отклонил претензии Литвы к "Газпрому"
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РИА Новости

Верховный суд Швеции отклонил претензии Литвы к "Газпрому"

18:45 17.02.2020 (обновлено: 20:46 17.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОфис ОАО "Газпром"
Офис ОАО Газпром
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вильнюс проиграл в Верховном суде Швеции дело о финансовых претензиях к "Газпрому" в размере 1,4 миллиарда евро, сообщили агентству BNS в литовском Министерстве энергетики.
Так, суд отклонил в последней инстанции апелляцию Литвы на решение Стокгольмского арбитража относительно условий закупок российского газа. Это решение обжалованию не подлежит.
В июле Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил требование Вильнюса отменить решение арбитража по спору между Литвой и "Газпромом". Литовские власти требовали взыскать с российской компании около 1,5 миллиарда евро, обвиняя Москву в несправедливой цене на газ, который поставлялся с 2006 по 2015 год литовской Lietuvos Dujos.
Суд также обязал Литву возместить "Газпрому" все судебные издержки, которые составили около 10,5 миллиона евро.
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ГазпромШвецияМоскваВильнюсРоссияЛитваЭкономика
Популярные комментарии
Заголовок выставлен так, как будто Газпром что то выиграл. В итоге Газпром ничего не получил, кроме убытков на адвокатов
17 февраля, 19:03
Кот на дереве
22638110207
А в России попрошайничество запрещено на законодательном уровне. Надо бы им уши от мертвого осла посылать постоянно.
17 февраля, 18:58
laskab1
1472510174
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