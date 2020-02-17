Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T18:44+0300
https://ria.ru/20200217/1564895494.html
Глава дипломатии ЕС рассказал о новой операции в Средиземном море
https://cdn21.img.ria.ru/images/156200/48/1562004841_0:167:3105:1915_1036x0_80_0_0_f96f0cac44610a36b1c70f037b158927.jpg
РИА Новости

Глава дипломатии ЕС рассказал о новой операции в Средиземном море

18:44 17.02.2020
417
© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель перед началом 26-го заседания СМИД ОБСЕ
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель перед началом 26-го заседания СМИД ОБСЕ
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Миссия ВМС Евросоюза "София", которая была специально создана для борьбы с контрабандой людей и вооружений в международных водах Средиземного моря у побережья Ливии, будет закрыта 31 марта этого года, будет создана новая миссия, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Эмбарго периодически нарушается, противоборствующие силы получают много оружия… Мы договорились о политическом решении… Мы договорились развернуть новую операцию в Средиземном море, операция "София" закончится 31 марта", - сказал Боррель по итогам заседания Совета по иностранным делам ЕС в понедельник.
"Цель - добиться соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия . Это включает использование ВВС и морских сил", - добавил он.
Миссия "София" с использованием военно-морских сил стран ЕС была создана в 2015 году для борьбы с контрабандой людей и вооружений в международных водах у побережья Ливии, а также для предотвращения гибели нелегальных мигрантов в море и тренировки береговой охраны Ливии. В 2019 году было принято решение о ее прекращении, хотя мандат миссии закончится только 31 марта 2020 года. Противники миссии "София" заявляют, что она провалилась, так не смогла обеспечить ни сокращение гибели нелегалов в море, ни прекратить контрабанду людей и оружия. Ливийские власти в своих докладах также отмечали, что мигранты используют корабли ВМФ Евросоюза, чтобы добираться более безопасным путем в Европу.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
15 февраля, 21:02
В МИД ответили на обвинения Эрдогана о российских ЧВК в Ливии
160002
Обсудить 0
Жозеп БоррельСредиземное мореЕвросоюзЛивияВ мире
Рекомендуем
Референдум в Донецкой и Луганской областях
Мэра подконтрольного Украине Светлодарска заподозрили в сепаратизме
Избиратели у предвыборных плакатов кандидатов в заключительный день голосования на выборах в Европейский парламент у избирательного участка в Париже. 26 мая 2019
СМИ сообщили о попытке вмешательства в предвыборную гонку в Париже
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины
На Украине завели новое дело по событиям "евромайдана"
Москва
МИД Турции анонсировал второй этап переговоров по Идлибу в Москве
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
Партия Порошенко потребовала от Зеленского ответа по поездке в Россию
Президент США Дональд Трамп
Советник президента Ливана оценил "сделку века" по Израилю и Палестине
Вице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного Движения 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо
Глава МИД Италии рассказал о составе новой военно-морской миссии ЕС
Флаг Евросоюза
Названы имена восьми бизнесменов, попавших под санкции ЕС по Сирии
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель перед началом 26-го заседания СМИД ОБСЕ
Боррель рассказал о встрече глав МИД стран ЕС по Ближнему Востоку
Офис ОАО Газпром
Верховный суд Швеции отклонил претензии Литвы к "Газпрому"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Вучич угостил Шойгу ракией из айвы
Военнослужащие блока НАТО возле пулемета Браунинг М-2
В анализах двух военнослужащих НАТО в Литве нашли наркотики
Грузовое судно Альта
У берегов Ирландии заметили "корабль-призрак"
Жозеп Боррель
Новая военно-морская миссия ЕС по Ливии может заработать в конце марта
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
Глава МИД временного правительства Ливии оценил конференцию в Берлине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57При пожаре в ТЦ в Баку пострадали восемь человек
08:48Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства
08:48Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
Лента новостейМолния