Торги акциями "Эн+ Груп" на Московской бирже начнутся с 18 февраля

В четверг "Эн+ Груп" заявила, что подала заявку на листинг своих обыкновенных акций на Московской бирже.

"В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская биржа" председателем правления 17 февраля 2020 года приняты следующие решения: определить 18 февраля 2020 года как дату начала торгов в процессе обращения... ценных бумаг. Тип ценных бумаг - акции обыкновенные. Номинальная стоимость - 0,00007 доллара США. Количество ценных бумаг в выпуске - 638 848 896 штук", - говорится в сообщении.

Также, как отмечается на сайте торговой площадки, ГДР компании будут исключены с нее с 20 апреля, то есть по истечении двух месяцев с момента начала торгов акциями "Эн+ Груп" на Мосбирже.