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Торги акциями "Эн+ Груп" на Московской бирже начнутся с 18 февраля
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РИА Новости

Торги акциями "Эн+ Груп" на Московской бирже начнутся с 18 февраля

18:39 17.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Торги акциями компании "Эн+ Груп" на Московской бирже начнутся завтра, 18 февраля, сообщила пресс-служба торговой площадки.
В четверг "Эн+ Груп" заявила, что подала заявку на листинг своих обыкновенных акций на Московской бирже.
"В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская биржа" председателем правления 17 февраля 2020 года приняты следующие решения: определить 18 февраля 2020 года как дату начала торгов в процессе обращения... ценных бумаг. Тип ценных бумаг - акции обыкновенные. Номинальная стоимость - 0,00007 доллара США. Количество ценных бумаг в выпуске - 638 848 896 штук", - говорится в сообщении.
Также, как отмечается на сайте торговой площадки, ГДР компании будут исключены с нее с 20 апреля, то есть по истечении двух месяцев с момента начала торгов акциями "Эн+ Груп" на Мосбирже.
"Эн+ Груп" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,7 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").
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ТеплоснабжениеМосковская биржаЭкономика
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