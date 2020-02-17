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Теплоснабжение
2020-02-17T18:35+0300
https://ria.ru/20200217/1564895165.html
Жителям дома в Красногорске вернули 2,7 млн рублей переплаты за тепло
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РИА Новости

Жителям дома в Красногорске вернули 2,7 млн рублей переплаты за тепло

18:35 17.02.2020
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© Flickr / Vsevolod RovinskiyГород Красногорск
Город Красногорск
© Flickr / Vsevolod Rovinskiy
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Управляющая компания "ПИК-Комфорт" вернула жителям одного из домов в Красногорске более 2,7 миллиона рублей переплаты за отопление после вмешательства Госжилинспекции Московской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
​"Управляющая компания ООО "ПИК-Кофморт" исполнила предписание Госжилинспекции Московской области о проведении корректировки размера платы за отопление жителям дома №35 по улице Сходненской в деревне Путилково (городской округ Красногорск). Как сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина, сумма возврата превысила 2,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Нарушение было выявлено в ходе проверки после обращения жителей домов. Выяснилось, что управляющая компания не произвела ежегодную корректировку платы за отопление по итогам 2018 года в соответствии с установленной в правилах предоставления коммунальных услуг формулой.
"Жилищное законодательство предполагает следующий порядок начисления платежей. Они выставляются ежемесячно равными долями по итогам прошедшего года. А затем проводится корректировка по фактическим показателям общедомового прибора учета", - отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина, слова которой приводятся в сообщении.
Кот в кресле у батареи
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"ПИК-Комфорт" дали месяц на проведение перерасчета. По истечении этого срока управляющая компания отчиталась об исполнении, жителям вернули 2,775 миллиона рублей.
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ТеплоснабжениеКрасногорск
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