Жителям дома в Красногорске вернули 2,7 млн рублей переплаты за тепло

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Управляющая компания Управляющая компания "ПИК-Комфорт" вернула жителям одного из домов в Красногорске более 2,7 миллиона рублей переплаты за отопление после вмешательства Госжилинспекции Московской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

​"Управляющая компания ООО "ПИК-Кофморт" исполнила предписание Госжилинспекции Московской области о проведении корректировки размера платы за отопление жителям дома №35 по улице Сходненской в деревне Путилково (городской округ Красногорск). Как сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина, сумма возврата превысила 2,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Нарушение было выявлено в ходе проверки после обращения жителей домов. Выяснилось, что управляющая компания не произвела ежегодную корректировку платы за отопление по итогам 2018 года в соответствии с установленной в правилах предоставления коммунальных услуг формулой.

"Жилищное законодательство предполагает следующий порядок начисления платежей. Они выставляются ежемесячно равными долями по итогам прошедшего года. А затем проводится корректировка по фактическим показателям общедомового прибора учета", - отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина, слова которой приводятся в сообщении.