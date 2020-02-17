В Кирове возбудили уголовное дело после гибели пенсионера в траншее

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Уголовное дело по факту смерти пожилого мужчины в результате падения в траншею, вырытую во время проведения работ по ремонту теплотрассы, возбуждено в Уголовное дело по факту смерти пожилого мужчины в результате падения в траншею, вырытую во время проведения работ по ремонту теплотрассы, возбуждено в Кирове , сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.

По версии следствия, около одного из домов, расположенных на улице Воровского города Кирова, проводились работы по капитальному ремонту тепловых сетей, в ходе которых была вырыта траншея, пересекавшая пешеходную дорожку. Вечером 13 февраля в траншее было обнаружено тело пенсионера 1950 года рождения.

"Согласно данным судебно-медицинского исследования, причиной смерти мужчины стала механическая асфиксия от закрытия рта и носа грунтом, на фоне закрытой черепно-мозговой травмы. По результатам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела. Не исключается, что причиной гибели пенсионера явились нарушения правил безопасности при ведении земляных работ", - говорится в сообщении регионального СУСК.