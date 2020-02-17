МИД Турции анонсировал второй этап переговоров по Идлибу в Москве

АНКАРА, 17 фев – РИА Новости. Российско-турецкие переговоры в Москве по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе продолжатся во вторник, говорится в сообщении представителя МИД Турецкой Республики.
Первый этап переговоров состоялся на прошлой неделе в Анкаре на фоне эскалации напряженности на северо-западе Сирии. В состав межведомственной российской делегации вошли спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, а также представители Минобороны. Турецкую делегацию на переговорах возглавляет замминистра иностранных дел Седат Онал. В понедельник в Москве начался второй этап переговоров.
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"На переговорах в Москве наша делегация подчеркнула необходимость немедленного снижения напряженности в регионе и предотвращения еще большего ухудшения гуманитарной ситуации. Были обсуждены меры, которые могут быть приняты с целью предотвращения нарушений (прекращения огня - ред.). Также было отмечено, что нужно действовать в рамках соглашения по Идлибу в Сочи. Завтра утром переговоры продолжатся", - говорится в сообщении.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов "Джабхат ан-Нусры"*, которая мимикрировала в "Хайят Тахрир аш-Шам"*. В свою очередь вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу Анкара выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джабхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.
*Запрещенные в России террористические организации
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