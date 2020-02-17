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Экипаж карантинного лайнера Diamond Princess получит отпуск
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РИА Новости

Экипаж карантинного лайнера Diamond Princess получит отпуск

18:25 17.02.2020
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© REUTERS / Kim Kyung-hoonЛайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
© REUTERS / Kim Kyung-hoon
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Экипаж стоящего в Японии из-за нового коронавируса лайнера Diamond Princess получит 2 месяца оплачиваемого отпуска после снятия карантина, сообщила в понедельник пресс-служба Российского профессионального союза моряков. 
Круизный лайнер Diamond Princess стоит на карантине у японского порта Йокогама с 5 февраля. В понедельник среди пассажиров и членов экипажа было выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составило 454 человека. Всего на судне находятся около 3,1 тысячи человек. В понедельник стало известно, что у гражданки России из числа пассажиров судна был подтвержден коронавирус.
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РПСМ сообщает, что профсоюз вместе с Международной федерацией транспортных рабочих (ITF) обратился в Международную организацию труда (МОТ), чтобы акцентировать внимание на рисках для экипажа.
"Российскому профсоюзу моряков стало известно о тяжелых и небезопасных условиях работы экипажа на судне Diamond Princess... В результате обращений РПСМ и МФТ компания-судовладелец PRINCESS CRUISE LINES LTD пошла навстречу нуждам членов экипажа, пообещав, что после снятия карантина, которое планируется на 19 февраля, им будет предоставлено два месяца оплачиваемого отпуска. При этом отпуск будет оплачен даже в том случае, если член команды решит вернуться на работу до истечения двухмесячного срока", - сообщил профсоюз.
Как уточнили РИА Новости в РПСМ, россиян среди членов экипажа нет.
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"МОТ пообещала информировать РПСМ о том, какие действия предпринимают власти Великобритании и Японии в отношении медицинского обеспечения моряков", - добавляет в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 70,5 тысячи человек, скончались 1770, излечились 10,8 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.
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