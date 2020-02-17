Ракета Falcon 9 с группой спутников Starlink стартовала во Флориде

ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Ракета-носитель Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в понедельник с космодрома в американском штате Флорида с группой интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.

Запуск ракеты состоялся в 10.05 по местному времени (18.05 мск) с космодрома на мысе Канаверал. Ракета выводит на орбиту очередные 60 спутников Starlink, которые призваны обеспечить жителей Земли интернет-связью. Это уже пятая группа, которую SpaceX выводит на орбиту, и с ней число аппаратов Starlink в космосе составит уже 300 штук.

Запуск этой ракеты ранее уже дважды переносили. Сначала из-за погодных условий, потом для дополнительной проверки работы клапана второй ступени.

Для этой многоразовой первой ступени тяжелой ракеты Falcon 9 это станет четвертым полетом. Она поднялась в воздух спустя рекордно короткий для нее промежуток времени после предыдущего старта - всего около 63 дней. Ранее эта цифра составляла 72 дня. Рекорд же пока принадлежит шаттлу Atlantis, который вернулся в космос, проведя на Земле всего 54 дня.