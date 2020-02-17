Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-02-17T18:25+0300
https://ria.ru/20200217/1564890047.html
Ракета Falcon 9 с группой спутников Starlink стартовала во Флориде
https://cdn22.img.ria.ru/images/156202/92/1562029264_0:318:3075:2048_1036x0_80_0_0_a5a993ddd0dfdd060a3080c253e9c846.jpg
РИА Новости

Ракета Falcon 9 с группой спутников Starlink стартовала во Флориде

18:24 17.02.2020 (обновлено: 18:25 17.02.2020)
683
© AP Photo / John RaouxРакета Falcon 9
Ракета Falcon 9
© AP Photo / John Raoux
Ракета Falcon 9. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в понедельник с космодрома в американском штате Флорида с группой интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.
Запуск ракеты состоялся в 10.05 по местному времени (18.05 мск) с космодрома на мысе Канаверал. Ракета выводит на орбиту очередные 60 спутников Starlink, которые призваны обеспечить жителей Земли интернет-связью. Это уже пятая группа, которую SpaceX выводит на орбиту, и с ней число аппаратов Starlink в космосе составит уже 300 штук.
Глава SpaceX Илон Маск во время демонстрации устройства ракеты BFR на Международной астронавтической конференции
22 января, 04:33Хочу стать космонавтом
Ученые из России прокомментировали проект ракеты BFR разработки Маска
Запуск этой ракеты ранее уже дважды переносили. Сначала из-за погодных условий, потом для дополнительной проверки работы клапана второй ступени.
Для этой многоразовой первой ступени тяжелой ракеты Falcon 9 это станет четвертым полетом. Она поднялась в воздух спустя рекордно короткий для нее промежуток времени после предыдущего старта - всего около 63 дней. Ранее эта цифра составляла 72 дня. Рекорд же пока принадлежит шаттлу Atlantis, который вернулся в космос, проведя на Земле всего 54 дня.
Starlink – спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Дополнительные 30 тысяч спутников планируется вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.
Звездное небо
11 декабря 2019, 08:23
СМИ: SpaceX "затемнит" спутник, мешающий астрономам наблюдать звезды
420001
Обсудить 0
РИА НаукаSpaceX Falcon 9Космос - РИА НаукаSpaceXФлорида
Рекомендуем
Старт ракеты-носителя Falcon 9
Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Макет Солнечной системы
В НАСА сообщили, к каким планетам отправят следующие миссии
Телеведущий Дмитрий Дибров
В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва
Президент Сирии Башар Асад
Сирийская армия продолжит освобождение Алеппо и Идлиба, заявил Асад
Ракета Antares стартует с космодрома в США
Ракета-носитель Antares стартовала в США с кораблем Cygnus
Здание Рейхстага
В бундестаге предостерегли Германию от оскорбления жителей России
Грузовое судно Альта
У берегов Ирландии заметили "корабль-призрак"
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
У россиянки на лайнере Diamond Princess выявили коронавирус
БРМ-3К с 57-миллиметровым боевым модулем АУ-220М Байкал
"Шьет броню, как бумагу": российская бронетехника получит новую пушку
Черная дыра
Астрономы обнаружили странные движения газа в центре нашей галактики
Офис компании Crypto AG в Штайнхаузене, Швейцария
Это провал. США попытались запретить всем то, что разрешают себе
Павильон Роскосмоса
"Роскосмос" хочет взыскать с РКК "Энергия" более четырех млрд рублей
Планета Земля
"Край космоса": НАСА показало, как выглядят самые высокие облака
Дождь в Москве
Найден способ получения электроэнергии из дождевой воды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57При пожаре в ТЦ в Баку пострадали восемь человек
08:48Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства
08:48Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
Лента новостейМолния