Ракета Falcon 9 с группой спутников Starlink стартовала во Флориде

Запуск ракеты состоялся в 10.05 по местному времени (18.05 мск) с космодрома на мысе Канаверал. Ракета выводит на орбиту очередные 60 спутников Starlink, которые призваны обеспечить жителей Земли интернет-связью. Это уже пятая группа, которую SpaceX выводит на орбиту, и с ней число аппаратов Starlink в космосе составит уже 300 штук.
Запуск этой ракеты ранее уже дважды переносили. Сначала из-за погодных условий, потом для дополнительной проверки работы клапана второй ступени.
Для этой многоразовой первой ступени тяжелой ракеты Falcon 9 это станет четвертым полетом. Она поднялась в воздух спустя рекордно короткий для нее промежуток времени после предыдущего старта - всего около 63 дней. Ранее эта цифра составляла 72 дня. Рекорд же пока принадлежит шаттлу Atlantis, который вернулся в космос, проведя на Земле всего 54 дня.
Starlink – спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Дополнительные 30 тысяч спутников планируется вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.
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