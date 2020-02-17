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Утверждена концепция празднования 500-летия Тульского кремля
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РИА Новости

Утверждена концепция празднования 500-летия Тульского кремля

18:16 17.02.2020 (обновлено: 20:55 17.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУспенский собор на территории Тульского кремля
Успенский собор на территории Тульского кремля
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Региональное власти утвердили концепцию празднования 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты, которое пройдет в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тульской области.
Как подчеркнул первый заместитель губернатора региона Вячеслав Федорищев, подготовка к 500-летию возведения Тульского кремля – это масштабный комплексный проект, который даст новый импульс для развития культуры, туризма и будет способствовать социально экономическому подъему Тульской области.
Согласно планам региональных властей, весной начнутся ремонтно-реставрационные работы еще на шести объектах культурного наследия в Крапивне, Одоеве, Плавске, Чекалине и Туле. В отремонтированных зданиях будут открыты новые музейные и выставочные экспозиции.
Башня Ивановских ворот Тульского кремля
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В Тульском кремле откроется выставка археологических находок
Также в текущем году будут реализованы совместные с федеральными музеями выставочные проекты. Так, в Богородицке откроется выставка из Петергофа, а в Тульском государственном музее оружия – выставка из Государственного исторического музея.
Кроме того, по словам министра культуры региона Татьяны Рыбкиной, были определены концепции и сроки проведения основных мероприятий.
"Ключевое мероприятие – фестиваль "Засечная черта". Он начнется летним марафоном праздничных мероприятий в малых городах, входивших в состав Большой засечной черты, стартует 6 июня в Крапивне. В течение всего лета в Туле будет проходить проект "Кремлевские сезоны", а кульминацией праздника станет большой трехдневный фестиваль в Туле", – сообщила она.
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500-летие Тульского кремляТульская область
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