Утверждена концепция празднования 500-летия Тульского кремля

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Региональное власти утвердили концепцию празднования 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты, которое пройдет в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

Как подчеркнул первый заместитель губернатора региона Вячеслав Федорищев, подготовка к 500-летию возведения Тульского кремля – это масштабный комплексный проект, который даст новый импульс для развития культуры, туризма и будет способствовать социально экономическому подъему Тульской области.

Согласно планам региональных властей, весной начнутся ремонтно-реставрационные работы еще на шести объектах культурного наследия в Крапивне, Одоеве, Плавске, Чекалине и Туле. В отремонтированных зданиях будут открыты новые музейные и выставочные экспозиции.

Также в текущем году будут реализованы совместные с федеральными музеями выставочные проекты. Так, в Богородицке откроется выставка из Петергофа, а в Тульском государственном музее оружия – выставка из Государственного исторического музея.

Кроме того, по словам министра культуры региона Татьяны Рыбкиной, были определены концепции и сроки проведения основных мероприятий.