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Глава Еврогруппы оценил влияние коронавируса на экономику ЕС
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РИА Новости

Глава Еврогруппы оценил влияние коронавируса на экономику ЕС

18:13 17.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Влияние коронавируса на европейскую экономику будет кратковременным, считает глава Еврогруппы (неформального органа, в который входят министры финансов 19 стран зоны евро) Марио Сентено.
"Мы следим за ситуацией и ожидаем, что будет кратковременный эффект", - сказал он журналистам в понедельник перед заседанием Еврогруппы в Брюсселе.
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Министры финансов стран еврозоны были более осторожны в прогнозах. Так, по словам главы минфина Италии Роберто Гуалтьери, вначале необходимо понять степень негативного влияния эпидемии на китайскую экономику. "Мы осторожны в наших оценках", - подчеркнул Гуалтьери.
Ранее Еврокомиссия заявила, что согласно ее прогнозам влияние коронавируса на глобальную экономику будет относительно ограниченным.
Брюссель также сохранил свои прогнозы относительно роста для еврозоны на 2020-2021 годы на уровне 1.2%.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЕврогруппаЕвросоюзЭкономика
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