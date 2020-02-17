Глава Еврогруппы оценил влияние коронавируса на экономику ЕС

БРЮССЕЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Влияние Влияние коронавируса на европейскую экономику будет кратковременным, считает глава Еврогруппы (неформального органа, в который входят министры финансов 19 стран зоны евро) Марио Сентено.

"Мы следим за ситуацией и ожидаем, что будет кратковременный эффект", - сказал он журналистам в понедельник перед заседанием Еврогруппы в Брюсселе.

Министры финансов стран еврозоны были более осторожны в прогнозах. Так, по словам главы минфина Италии Роберто Гуалтьери, вначале необходимо понять степень негативного влияния эпидемии на китайскую экономику. "Мы осторожны в наших оценках", - подчеркнул Гуалтьери.

Ранее Еврокомиссия заявила, что согласно ее прогнозам влияние коронавируса на глобальную экономику будет относительно ограниченным.