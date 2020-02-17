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У берегов Ирландии заметили "корабль-призрак"
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РИА Новости

У берегов Ирландии заметили "корабль-призрак"

18:11 17.02.2020 (обновлено: 20:24 17.02.2020)
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CC BY-SA 2.0 / U.S. Coast Guard photo by Air Station Elizabeth City / Грузовое судно "Альта"
Грузовое судно Альта
CC BY-SA 2.0 / U.S. Coast Guard photo by Air Station Elizabeth City /
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. К побережью ирландского графства Корк прибило 77-метровый грузовой корабль MV Alta, ходящий под флагом Танзании, сообщил Irishexaminer. Экипажа на борту судна не оказалось.
"Это довольно необычно", — отметил представитель береговой охраны, добавив, что корабль, вероятнее всего, прибило к берегу из-за шторма.
Дайвер на месте крушения корабля
30 сентября 2019, 03:16
В США нашли пропавший "корабль-призрак"
Как пишет портал, в последний раз этот "корабль-призрак" заметили неподалеку от Африки полгода назад. В сентябре 2018 года также сообщалось, что судно проходило к юго-востоку от Бермудских островов: тогда, предположительно, корабль вышел из строя, а членов экипажа спасли.
Менеджер по эксплуатации спасательных шлюпок Джон Таттан в комментарии порталу отметил, что такой протяженный маршрут для "корабля-призрака" — большая редкость.
По данным Irishexaminer, попытки найти капитана корабля не увенчались успехом.
Кальтабелотта, Сицилия
17 июля 2019, 00:06Туризм
На Сицилии хотят возродить город-призрак
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ИрландияАфрикаТанзанияВ мире
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