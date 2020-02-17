У берегов Ирландии заметили "корабль-призрак"

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. К побережью ирландского графства Корк прибило 77-метровый грузовой корабль MV Alta, ходящий под флагом Танзании, сообщил Irishexaminer. Экипажа на борту судна не оказалось.
"Это довольно необычно", — отметил представитель береговой охраны, добавив, что корабль, вероятнее всего, прибило к берегу из-за шторма.
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Как пишет портал, в последний раз этот "корабль-призрак" заметили неподалеку от Африки полгода назад. В сентябре 2018 года также сообщалось, что судно проходило к юго-востоку от Бермудских островов: тогда, предположительно, корабль вышел из строя, а членов экипажа спасли.
Менеджер по эксплуатации спасательных шлюпок Джон Таттан в комментарии порталу отметил, что такой протяженный маршрут для "корабля-призрака" — большая редкость.
По данным Irishexaminer, попытки найти капитана корабля не увенчались успехом.
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