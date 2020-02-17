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Бизнес-интенсивы конкурса "Мой первый бизнес" прошли в 42 городах
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РИА Новости

Бизнес-интенсивы конкурса "Мой первый бизнес" прошли в 42 городах

18:10 17.02.2020
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© Анастасия КончаковскаяКонкурс "Мой первый бизнес". Архивное фото
Конкурс Мой первый бизнес. Архивное фото
© Анастасия Кончаковская
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Более трех тысяч школьников приняли участие в интенсивных бизнес-тренингах, организованных с 6 по 16 февраля в 42 российских городах для победителей онлайн-этапа международного конкурса "Мой первый бизнес" – одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
"За период проведения интенсивов более 3000 учащихся российских школ узнали на практике, каково быть предпринимателем. Бизнес-интенсив – это 4-дневный выезд, проходящий в формате сюжетно-ролевой игры "Город". Участники выезда были поделены на районы (команды), которые они развивали. Для ребят прошли мастер-классы и тренинги, направленные на развитие коммуникативных и лидерских качеств. Кроме того, участникам необходимо было пройти квесты и игры различного уровня сложности, в рамках которых школьники научились работать в команде, выступать на сцене, презентовать новые бизнес-проекты и многое другое", – привели в пресс-службе слова заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Владислава Даванкова.
Организаторами мероприятия выступили студенты факультетов бизнеса "КАПИТАНЫ" и региональные представители конкурса "Мой первый бизнес".
Конкурс "Мой первый бизнес" направлен на содействие развитию молодёжного предпринимательства в России и состоит из онлайн и офлайн этапов. Конкурс включает в себя обучающую программу для школьников от 11 до 18 лет. Молодые люди могут принять участие в конкурсе как с бизнес-идеей, так и с готовым проектом. В рамках онлайн-этапа участникам предлагалось выбрать одно или несколько направлений ("Инновационное", "Социальное", "Образовательное", "Цифровое" и "Медиа") и выполнить задания от известных блогеров – наставников конкурса, презентовать свою идею или бизнес-проект.
Более 700 тысяч человек приняли участие в конкурсе Мой первый бизнес
23 декабря 2019, 18:26
Более 700 тысяч человек приняли участие в конкурсе "Мой первый бизнес"
Помимо участия в бизнес-интенсиве, во время офлайн-этапа участники проходят четырехмесячный бизнес-курс START UP, в рамках которого у них есть возможность получить дополнительные баллы для поступления в вузы и презентовать свои проекты на масштабном фестивале CapFest.
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