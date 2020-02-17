Партия Порошенко потребовала от Зеленского ответа по поездке в Россию

КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует, чтобы глава государства Владимир Зеленский публично заявил, допускает ли он свое участие в параде Победы 9 мая в Москве.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в этом году. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович предложил сформировать в парламенте делегацию для участия в параде Победы 9 мая в Москве.
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"Считаем, что уже настал тот момент, когда президент Владимир Зеленский должен четко публично заявить, допускает ли он свое участие в так называемом параде Победы в Москве 9 мая 2020 года. Президент Зеленский и его политическая сила должны сообщить обществу, собирается ли он ехать на парад в Москве и присоединиться к делегации реваншистов из ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа – За жизнь" - ред.)", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте политсилы.
При этом в "Европейской солидарности" возмутились тем, что руководство украинского парламента во время заседания согласительного совета не отреагировало на предложение Рабиновича.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.