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В Красноярск экстрадировали обвиняемого в убийстве 22-летней давности
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РИА Новости

В Красноярск экстрадировали обвиняемого в убийстве 22-летней давности

18:06 17.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
КРАСНОЯРСК, 17 фев - РИА Новости. Обвиняемого в убийстве 22-летней давности экстрадировали в Красноярский край из Европы, сообщается на сайте СК РФ.
По версии следствия, в декабре 1998 года в поселке Солонцы Емельяновского района обвиняемый после конфликта нанес смертельные ранения мужчине, который заступился за свою жену. После он скрылся в Армении, а затем - в Чехии. В 2018 году он переехал в Австрию, где жил по поддельным документам человека, похожего на него. Там он был задержан за кражу. Выяснилось, что человек, которому принадлежали документы, подозревается в других преступлениях. Чтобы не отвечать за них, он признался, что жил по поддельным документам, и что его разыскивают в России за совершение убийства.
"В Красноярский край экстрадирован мужчина, скрывавшийся 22 года от органов следствия на территории Европы", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что обвиняемый экстрадирован в Россию из Австрии после отбытия там уголовного наказания. Сейчас он дает признательные показания. Расследование продолжается.
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Следственный комитет России (СК РФ)ЕвросоюзКрасноярский крайПроисшествия
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