В Красноярск экстрадировали обвиняемого в убийстве 22-летней давности

По версии следствия, в декабре 1998 года в поселке Солонцы Емельяновского района обвиняемый после конфликта нанес смертельные ранения мужчине, который заступился за свою жену. После он скрылся в Армении, а затем - в Чехии. В 2018 году он переехал в Австрию, где жил по поддельным документам человека, похожего на него. Там он был задержан за кражу. Выяснилось, что человек, которому принадлежали документы, подозревается в других преступлениях. Чтобы не отвечать за них, он признался, что жил по поддельным документам, и что его разыскивают в России за совершение убийства.