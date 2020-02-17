В Братске начали проверку состояния воздуха после жалоб жителей

ИРКУТСК, 17 фев – РИА Новости. Прокуратура проведет проверку в Братске, где жители жалуются на состояние атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
От жителей Братска за сутки в мэрию поступило более 80 обращений с жалобами на состояние атмосферного воздуха и сильный смог. По данным Росгидромета из-за теплого фронта в городе создались неблагоприятные погодные условия для рассеивания выбросов промышленных предприятий, в ближайшие два-три дня они кардинально не изменятся.
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"Прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства об охране атмосферного воздуха. Сотрудниками прокуратуры осуществлены выходы на предприятия, анализируется их деятельность в период режима неблагоприятных метеоусловий", - говорится в сообщении.
Руководителям компаний "РУСАЛ Братск" и филиала АО "Группа Илим" в Братске прокуратура направила предостережения о недопустимости нарушений природоохранного законодательства.
Врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев создал рабочую группу для оценки ситуации. В городе работает мобильная станция мониторинга атмосферного воздуха Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ). По данным администрации Братска, исследования, проведенные 17 февраля мобильной станцией мониторинга ЦЛАТИ, показали, что ПДК по оксиду углерода превышен в 2,2 раза, есть превышения по фенолу и фториду водорода. По остальным параметрам превышений нет.