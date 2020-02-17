Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T18:00+0300
https://ria.ru/20200217/1564885018.html
Путин назначил нового посла в Венесуэле
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564661179_262:859:2376:2048_1036x0_80_0_0_e96895a962a29051984b291dd226ae98.jpg
РИА Новости

Путин назначил нового посла в Венесуэле

17:57 17.02.2020 (обновлено: 18:00 17.02.2020)
785
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сменил чрезвычайного и полномочного посла РФ в Венесуэле, вместо Владимира Заемского назначен Сергей Мелик-Багдасаров, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Сергей Мелик-Багдасаров занимал должность заместителя директора Латиноамериканского департамента МИД России. "Назначить Мелик-Багдасарова Сергея Михайловича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Боливарской Республике Венесуэла", - говорится в указе.
Другим указом Путин освободил об обязанностей посла РФ в Венесуэле и по совместительству Гаити и Доминикане Владимира Заемского.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Южный Судан Авут Денг Ачуил
7 февраля, 22:57
Россия и Венесуэла договорились наращивать экономическое партнерство
1330015
Обсудить 0
Владимир ПутинВенесуэлаРоссияВ мире
Рекомендуем
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
В Женеве возобновятся переговоры сторон ливийского конфликта
Вид города Триполи, Ливия
Временное правительство Ливии отметило роль Путина в решении конфликта
Флаг Евросоюза
Названы имена восьми бизнесменов, попавших под санкции ЕС по Сирии
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
Партия Порошенко потребовала от Зеленского ответа по поездке в Россию
Статуя Фемиды в суде
Суд взыскал с "Калашникова" 24 миллиона рублей в пользу Минобороны
Боевая машина пехоты в Сирии
В Москве проходят российско-турецкие переговоры по Идлибу
Члены Боливарианской национальной полиции во время акции против политики президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
В Венесуэле поймали боевиков колумбийского картеля
Министр иностранных дел временного правительства Ливии Абдулхади аль-Хувейдж
Глава МИД временного кабмина Ливии назвал действия Турции агрессией
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Совет ЕС расширил санкционный список по Сирии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Вучич угостил Шойгу ракией из айвы
Клавиатура компьютера
МИД Китая назвал США "империей хакеров"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу оценил уровень оборонного сотрудничества России и Сербии
Москва
МИД Турции анонсировал второй этап переговоров по Идлибу в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Лавров заявил об "ущербной логике" европейских партнеров по Украине
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины
На Украине завели новое дело по событиям "евромайдана"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства
08:48Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
Лента новостейМолния