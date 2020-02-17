Путин назначил нового посла в Венесуэле

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сменил чрезвычайного и полномочного посла РФ в Венесуэле, вместо Владимира Заемского назначен Сергей Мелик-Багдасаров, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Сергей Мелик-Багдасаров занимал должность заместителя директора Латиноамериканского департамента МИД России. "Назначить Мелик-Багдасарова Сергея Михайловича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Боливарской Республике Венесуэла", - говорится в указе.
Другим указом Путин освободил об обязанностей посла РФ в Венесуэле и по совместительству Гаити и Доминикане Владимира Заемского.