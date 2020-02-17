Китай и АСЕАН проведут специальную встречу по коронавирусу

ПЕКИН, 17 фев – РИА Новости. Китай и АСЕАН проведут специальную встречу глав МИД по ситуации с новым коронавирусом, сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан

"Министр иностранных дел КНР Ван И 19-21 февраля направится во Вьентьян, в Лаос для участия в совместной встрече министров иностранных дел Китай-АСЕАН по ситуации с коронавирусом (COVID)", - сообщил на брифинге Гэн Шуан.

Он пояснил, с начала вспышки COVID-2019, Китай и страны АСЕАН поддерживают тесный контакт и взаимодействие.

"Тот факт, что стороны в такой короткий срок приняли решение провести специальное заседание министров иностранных дел, демонстрирует нашу решимость преодолеть трудности совместными усилиями", - добавил Гэн Шуан.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.