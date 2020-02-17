Китай и АСЕАН проведут специальную встречу по коронавирусу

"Министр иностранных дел КНР Ван И 19-21 февраля направится во Вьентьян, в Лаос для участия в совместной встрече министров иностранных дел Китай-АСЕАН по ситуации с коронавирусом (COVID)", - сообщил на брифинге Гэн Шуан.
Он пояснил, с начала вспышки COVID-2019, Китай и страны АСЕАН поддерживают тесный контакт и взаимодействие.
"Тот факт, что стороны в такой короткий срок приняли решение провести специальное заседание министров иностранных дел, демонстрирует нашу решимость преодолеть трудности совместными усилиями", - добавил Гэн Шуан.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 70 548 человек, из них 1 770 человек скончались, 10 844 излечились и выписаны из больниц. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах было выявлено 683 случая заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса