Глава МИД временного правительства Ливии оценил конференцию в Берлине

Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел временного правительства Ливии Абдулхади аль-Хувейдж назвал позитивным шагом прошедшую в Берлине Министр иностранных дел временного правительства Ливии Абдулхади аль-Хувейдж назвал позитивным шагом прошедшую в Берлине конференцию по Ливии

"Что касается берлинской конференции, то, несмотря на то, что ливийцы в ней не участвовали, это, безусловно, позитивная попытка", - сказал он журналистам в кулуарах IX Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай"

По его словам, подобного рода "вмешательство" (конференция - ред.) носит позитивный характер и приветствуется временным правительством Ливии.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж , и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар , сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.