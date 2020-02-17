Глава МИД временного правительства Ливии оценил конференцию в Берлине

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел временного правительства Ливии Абдулхади аль-Хувейдж назвал позитивным шагом прошедшую в Берлине конференцию по Ливии.
"Что касается берлинской конференции, то, несмотря на то, что ливийцы в ней не участвовали, это, безусловно, позитивная попытка", - сказал он журналистам в кулуарах IX Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, подобного рода "вмешательство" (конференция - ред.) носит позитивный характер и приветствуется временным правительством Ливии.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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