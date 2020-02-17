Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T17:55+0300
https://ria.ru/20200217/1564884817.html
Временное правительство Ливии отметило роль Путина в решении конфликта
https://cdn21.img.ria.ru/images/125724/08/1257240831_0:0:3001:1688_1036x0_80_0_0_d5cad7c22cd4f2f3c74000664d59eb52.jpg
РИА Новости

Временное правительство Ливии отметило роль Путина в решении конфликта

17:54 17.02.2020 (обновлено: 17:55 17.02.2020)
555
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Триполи, Ливия
Вид города Триполи, Ливия
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Вид города Триполи, Ливия. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Временное правительство Ливии приветствует роль России в решении конфликта и благодарит российского президента Владимира Путина за предпринимаемые усилия, заявил министр иностранных дел временного правительства страны Абдулхади Аль-Хувейдж.
"Мы поддерживаем и приветствуем роль России в решении ливийского конфликта. Мы приветствуем и благодарим президента Путина за те усилия, которые он прилагает во благо нашей страны", - заявил Аль-Хувейдж.
Сотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия
22 января, 08:00
Европа хотела бы повоевать в Ливии. Но ей страшно
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня. Первое заседание комитета уже прошло в Мюнхене, Россию на нем представлял заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр обороны РФ Сергей Шойгу
14 января, 17:53
Московская ошибка фельдмаршала Хафтара
1420001
Обсудить 0
Файез ас-СарраджОбострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарВладимир ПутинЛивияРоссияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел временного правительства Ливии Абдулхади аль-Хувейдж
Глава МИД временного кабмина Ливии назвал действия Турции агрессией
Ситуация в Ливии
Временное правительство Ливии попросило помощи в восстановлении страны
Боец оппозиции стреляет из пулемета в истребитель в городе Рас-Лануф в Ливии
Временное правительство Ливии заявило, что не поддерживает войну
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
Партия Порошенко потребовала от Зеленского ответа по поездке в Россию
Флаг Евросоюза
Названы имена восьми бизнесменов, попавших под санкции ЕС по Сирии
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
Глава МИД временного правительства Ливии оценил конференцию в Берлине
Боевая машина пехоты в Сирии
В Москве проходят российско-турецкие переговоры по Идлибу
Москва
МИД Турции анонсировал второй этап переговоров по Идлибу в Москве
Президент РФ Владимир Путин
Путин назначил нового посла в Венесуэле
Международный аэропорт Триполи
Международный аэропорт в Триполи приостановил работу из-за обстрела
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
В Петербурге оценили заявление Помпео о непривлекательности города
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Лавров заявил об "ущербной логике" европейских партнеров по Украине
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины
На Украине завели новое дело по событиям "евромайдана"
Военные в Ливии
Временное правительство Ливии надеется на скорое окончание конфликта
Вице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного Движения 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо
ЕС проведет операцию по предотвращению контрабанды оружия в Ливию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства
08:48Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
Лента новостейМолния