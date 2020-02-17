Временное правительство Ливии отметило роль Путина в решении конфликта

"Мы поддерживаем и приветствуем роль России в решении ливийского конфликта. Мы приветствуем и благодарим президента Путина за те усилия, которые он прилагает во благо нашей страны", - заявил Аль-Хувейдж.

Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня. Первое заседание комитета уже прошло в Мюнхене, Россию на нем представлял заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.