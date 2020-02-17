Временное правительство Ливии заявило, что не поддерживает войну

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Временное правительство Временное правительство Ливии не является сторонником войны, но будет сражаться, если войну навяжут, заявил министр иностранных дел временного правительства страны Абдулхади Аль-Хувейдж.

"Мы не являемся сторонниками войны, сторонниками вооруженного противоборства, но мы будем сражаться, если войну нам навяжут", - заявил он журналистам на полях IX Ближневосточного форума Международного дискуссионного клуба "Валдай".

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.