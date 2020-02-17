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В Архангельской области воспитатель таскала детей за волосы
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РИА Новости

В Архангельской области воспитатель таскала детей за волосы

17:52 17.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДетский сад
Детский сад
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Детский сад. Архивное фото
НАРЬЯН-МАР, 17 фев – РИА Новости. Бывший воспитатель детского сада в Новодвинске Архангельской области обвиняется в том, что таскала детей за волосы, оставляла одних в игровой комнате в качестве наказания и даже заливала шприцем воду в ухо одному из воспитанников, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Прокурор Новодвинска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего воспитателя детского сада "Радуга" 32-летней Елены Пономаревой. Она предстанет перед судом по обвинению о неоднократном жестоком обращении с воспитанниками.
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"Она неоднократно брала воспитанников рукой за волосы и с применением силы принудительно усаживала на стул либо отводила их в помещения для раздачи пищи, игровую комнату, где оставляла одних. Кроме того, в одном случае нанесла девочке удар ладонью по лицу и ущипнула ее за щеку, а в другом - при помощи медицинского шприца залила мальчику воду в слуховой канал уха", - говорится в сообщении.
Как отмечает прокуратура, руководство детского сада бездействовало и не сообщало о фактах применения Пономаревой насилия в отношении воспитанников в правоохранительные органы. После вручения копии обвинительного заключения обвиняемой уголовное дело будет направлено мировому судье для рассмотрения по существу.
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