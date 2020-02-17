В Архангельской области воспитатель таскала детей за волосы

"Она неоднократно брала воспитанников рукой за волосы и с применением силы принудительно усаживала на стул либо отводила их в помещения для раздачи пищи, игровую комнату, где оставляла одних. Кроме того, в одном случае нанесла девочке удар ладонью по лицу и ущипнула ее за щеку, а в другом - при помощи медицинского шприца залила мальчику воду в слуховой канал уха", - говорится в сообщении.