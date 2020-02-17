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Временное правительство Ливии попросило помощи в восстановлении страны
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РИА Новости

Временное правительство Ливии попросило помощи в восстановлении страны

17:49 17.02.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Ливии
Ситуация в Ливии
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Временное правительство Ливии приглашает российские компании к восстановлению страны после достижения мира, заявил министр иностранных дел временного правительства страны Абдулхади Аль-Хувейдж.
"Мы пригласим весь прочий мир для восстановления Ливии. Пользуясь случаем, я приглашаю российские компании принять участие в восстановлении Ливии, когда мы восстановим наш суверенитет", - заявил Аль-Хувейдж журналистам в кулуарах IX Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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"Мы хотим, чтобы государство изъяло оружие и чтобы мы перешли к новому государству. И конечно, это государство будет дружественным к России, потому что Россия всегда играла позитивную роль", - добавил он.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня. Первое заседание комитета состоялось вчера в Мюнхене, Россию на нем представлял заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.
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