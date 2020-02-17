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Глава МИД временного кабмина Ливии назвал действия Турции агрессией
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РИА Новости

Глава МИД временного кабмина Ливии назвал действия Турции агрессией

17:47 17.02.2020 (обновлено: 17:53 17.02.2020)
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© AFP 2020 / Abdullah DomaМинистр иностранных дел временного правительства Ливии Абдулхади аль-Хувейдж
Министр иностранных дел временного правительства Ливии Абдулхади аль-Хувейдж
© AFP 2020 / Abdullah Doma
Министр иностранных дел временного правительства Ливии Абдулхади аль-Хувейдж. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Действия Турции на ливийской территории являются агрессией и попыткой завоевать страну, заявил министр иностранных дел временного правительства Ливии Абдулхади аль-Хувейдж.
"Это, безусловно, не вмешательство турецкое, это агрессия, это попытка нового завоевания Ливии турками", - сказал министр журналистам в кулуарах IX Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".
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После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
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Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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Обострение конфликта в ЛивииМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"ЛивияТурцияВ мире
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