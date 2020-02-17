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"Победа" разместила рекламу курортов Ставрополья на фюзеляже самолета
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РИА Новости

"Победа" разместила рекламу курортов Ставрополья на фюзеляже самолета

17:45 17.02.2020 (обновлено: 18:12 17.02.2020)
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© Фото : Авиакомпания «Победа»"Победа" разместила рекламу курортов Ставрополья на фюзеляже самолета
Победа разместила рекламу курортов Ставрополья на фюзеляже самолета
© Фото : Авиакомпания «Победа»
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Лоукостер "Победа", входящий в Группу "Аэрофлот", забрендировал фюзеляж самолета в рамках коммерческого проекта аэропорта Минеральные Воды, направленного на популяризацию курортов Ставропольского края, говорится в сообщении авиаперевозчика.
По инициативе заказчика услуги для ливреи самолета выбрано изображение Ставрополья. Первый коммерческий рейс самолета "Победы" с особой ливреей выполнен в понедельник по маршруту Москва-Минеральные Воды-Москва.
"После нашего первого подобного проекта в 2016 году мы получали много предложений, в том числе от иностранных рекламодателей. Но нам хотелось украсить фюзеляжи наших самолетов именно российским брендом, любимым нашими клиентами. Кроме того, рост неавиационных доходов "Победы" за счет рекламы поможет нам предложить клиентам больше билетов по самым низким ценам", - отметил генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков, слова которого приводятся в сообщении.
Выбранная методика окрашивания ливреи предусматривает использование современной технологии "База-Лак", которая повышает топливную эффективность минимум на 2%: за счет особой структуры покрытия повышаются аэродинамические свойства самолета.
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Победа (авиакомпания)Андрей КалмыковАэрофлотНовости компаний - Экономика
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