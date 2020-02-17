В СК рассказали о потерпевших по делу о крушении Ми-8 на Ямале

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 фев - РИА Новости. Шесть пассажиров вертолета Ми-8 авиакомпании "Скол", разбившегося в Ямало-Ненецком автономном округе, проходят потерпевшими по уголовному делу в связи с авиапроисшествием, сообщили РИА Новости в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.
Инцидент произошел днем в пятницу. По уточненным данным следствия, в 10 километрах от вахтового поселка Сабетта потерпел крушение вертолет Ми-8 авиакомпании "Скол", летевший из Красноярского края. На борту находились 10 человек, в том числе три члена экипажа, погибли двое - командир воздушного судна и бортмеханик. В окружном управлении МЧС отмечали, что вертолет угодил в снежную метель, у него сломались лопасти, судно опрокинулось. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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"На сегодняшний день потерпевшими признаны шесть пассажиров. Назначены судебно-медицинские экспертизы", - сказал представитель следственного управления.
Согласно сообщению, опубликованному в понедельник на сайте ведомства, следователи уже изъяли с места крушения бортовую документацию, личные вещи потерпевших, образцы топлива и масла, а также допросили диспетчерский состав, который обслуживал полет, представителей авиакомпании, пассажиров, второго пилота и специалистов метеослужб. Кроме того, органы следствия изъяли техническую документацию на воздушное судно, личные дела членов экипажа, архивные записи средств объективного контроля диспетчерской службы.
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Ранее ведомство отмечало, что рассматриваются три причины случившегося - ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главы ЯНАО, госпитализация пассажирам вертолета и выжившему члену экипажа не потребовалась.
"Все восемь человек покинули территорию округа в выходные", - добавил собеседник агентства.