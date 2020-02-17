В СК рассказали о потерпевших по делу о крушении Ми-8 на Ямале

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 фев - РИА Новости. Шесть пассажиров вертолета Ми-8 авиакомпании "Скол", разбившегося в Шесть пассажиров вертолета Ми-8 авиакомпании "Скол", разбившегося в Ямало-Ненецком автономном округе , проходят потерпевшими по уголовному делу в связи с авиапроисшествием , сообщили РИА Новости в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел днем в пятницу. По уточненным данным следствия, в 10 километрах от вахтового поселка Сабетта потерпел крушение вертолет Ми-8 авиакомпании "Скол", летевший из Красноярского края. На борту находились 10 человек, в том числе три члена экипажа, погибли двое - командир воздушного судна и бортмеханик. В окружном управлении МЧС отмечали, что вертолет угодил в снежную метель, у него сломались лопасти, судно опрокинулось. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

"На сегодняшний день потерпевшими признаны шесть пассажиров. Назначены судебно-медицинские экспертизы", - сказал представитель следственного управления.

Согласно сообщению, опубликованному в понедельник на сайте ведомства, следователи уже изъяли с места крушения бортовую документацию, личные вещи потерпевших, образцы топлива и масла, а также допросили диспетчерский состав, который обслуживал полет, представителей авиакомпании, пассажиров, второго пилота и специалистов метеослужб. Кроме того, органы следствия изъяли техническую документацию на воздушное судно, личные дела членов экипажа, архивные записи средств объективного контроля диспетчерской службы.

Ранее ведомство отмечало, что рассматриваются три причины случившегося - ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главы ЯНАО, госпитализация пассажирам вертолета и выжившему члену экипажа не потребовалась.