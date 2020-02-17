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Религия и мировоззрение
2020-02-17T18:31+0300
https://ria.ru/20200217/1564884148.html
Православный фестиваль культуры здорового питания начался в Москве
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564269497_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_952de408a411d50f506972dd95b96362.jpg
РИА Новости

Православный фестиваль культуры здорового питания начался в Москве

17:45 17.02.2020 (обновлено: 18:31 17.02.2020)
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© Depositphotos / Andrey PopovСемена чиа и ягоды годжи
Семена чиа и ягоды годжи
© Depositphotos / Andrey Popov
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Международный православный фестиваль "Артос", который посвящен теме здорового питания, начал работу в московском КВЦ "Сокольники", сообщается на сайте фестиваля.
"Фестиваль в преддверии Великого поста будет посвящен теме "Культура здорового питания". Форум призван стать площадкой для взаимодействия медиков, представителей Церкви и мирян, которые обсудят вопросы правильного питания и отношения к здоровью в свете православной традиции", - уточняют организаторы.
Гостей ждут кулинарные мастер-классы, дегустации и лекции, можно будет приобрести продукцию монастырских и фермерских хозяйств России, Грузии, Украины и Белоруссии.
Врач-реабилитолог расскажет гостям, как с помощью сбалансированного питания уменьшить проблемы со здоровьем, мышлением и памятью, священники ответят на вопросы про пост, а фуд-блогеры и эксперты – про русскую кухню, дополняется в сообщении.
Также на фестивале благотворительные организации расскажут, как обеспечивают питанием нуждающихся, малообеспеченных и бездомных.
Фестиваль будет работать с 17 по 23 февраля. По информации с сайта фестиваля, "Артос" проходит 4-5 раз в год, каждый раз его посещают около 60 тысяч человек.
Валенки, ярмарка на православном фестивале Артос в Сокольниках
10 декабря 2019, 10:41Культура
Православный фестиваль с фудкортом "Артос" открылся в Москве
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Религия и мировоззрение"Сокольники"Новости - Религия и мировоззрениеМоскваБелоруссияГрузияОбщество
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