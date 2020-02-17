Православный фестиваль культуры здорового питания начался в Москве

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Международный православный фестиваль "Артос", который посвящен теме здорового питания, начал работу в московском КВЦ "Сокольники", сообщается на сайте фестиваля.

"Фестиваль в преддверии Великого поста будет посвящен теме "Культура здорового питания". Форум призван стать площадкой для взаимодействия медиков, представителей Церкви и мирян, которые обсудят вопросы правильного питания и отношения к здоровью в свете православной традиции", - уточняют организаторы.

Гостей ждут кулинарные мастер-классы, дегустации и лекции, можно будет приобрести продукцию монастырских и фермерских хозяйств России, Грузии, Украины и Белоруссии.

Врач-реабилитолог расскажет гостям, как с помощью сбалансированного питания уменьшить проблемы со здоровьем, мышлением и памятью, священники ответят на вопросы про пост, а фуд-блогеры и эксперты – про русскую кухню, дополняется в сообщении.

Также на фестивале благотворительные организации расскажут, как обеспечивают питанием нуждающихся, малообеспеченных и бездомных.