Православный фестиваль культуры здорового питания начался в Москве

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Международный православный фестиваль "Артос", который посвящен теме здорового питания, начал работу в московском КВЦ "Сокольники", сообщается на сайте фестиваля.
"Фестиваль в преддверии Великого поста будет посвящен теме "Культура здорового питания". Форум призван стать площадкой для взаимодействия медиков, представителей Церкви и мирян, которые обсудят вопросы правильного питания и отношения к здоровью в свете православной традиции", - уточняют организаторы.
Гостей ждут кулинарные мастер-классы, дегустации и лекции, можно будет приобрести продукцию монастырских и фермерских хозяйств России, Грузии, Украины и Белоруссии.
Врач-реабилитолог расскажет гостям, как с помощью сбалансированного питания уменьшить проблемы со здоровьем, мышлением и памятью, священники ответят на вопросы про пост, а фуд-блогеры и эксперты – про русскую кухню, дополняется в сообщении.
Также на фестивале благотворительные организации расскажут, как обеспечивают питанием нуждающихся, малообеспеченных и бездомных.
Фестиваль будет работать с 17 по 23 февраля. По информации с сайта фестиваля, "Артос" проходит 4-5 раз в год, каждый раз его посещают около 60 тысяч человек.
10 декабря 2019, 10:41КультураПравославный фестиваль с фудкортом "Артос" открылся в Москве