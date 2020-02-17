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В Омской области владельца заправки осудили за гибель пятерых детей
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РИА Новости

В Омской области владельца заправки осудили за гибель пятерых детей

17:38 17.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
ОМСК, 17 фев - РИА Новости. Суд приговорил к условному сроку владельца заправочной станции в Омской области Владимира Скиллера по делу о взрыве газового баллона, унесшем жизни пятерых детей, обвинитель требовал для него 8 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
Трагедия произошла в селе Седельниково 22 января 2018 года в доме, где проживала семья с 7 приемными детьми. По версии следствия, утром того дня заправщик при уличной температуре в минус 37 градусов наполнил 12-литровый баллон местного жителя с превышением допустимой нормы (11 литров вместо восьми), не проверив техсостояние баллона и наличие в нем остатков газа. Глава многодетной семьи занес заправленный баллон в кочегарку своего двухэтажного дома. Через несколько часов в отапливаемом помещении газ расширился, произошла детонация баллона. Дом был уничтожен огнем, погибли пятеро детей в возрасте от 6 до 18 лет, приемная мать получила ожоги около 50% поверхности тела. Скиллер и его работник Евгений Сердюков вину в оказании небезопасных услуг не признали.
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"Владельцу станции суд смягчил приговор, учли его состояние здоровья и возраст - 64 года, также учли наличие ребёнка у оператора заправочной станции (Сердюкова - ред.). Назначили наказание владельцу станции в виде 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, оператору станции – в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - рассказали прокуратуры.
Прокуратура в суде просила для предпринимателя и депутата совета Тарского района Омской области Скиллера 8 лет колонии общего режима, Сердюкова - 7 лет по обвинению в оказании небезопасных услуг группой лиц, если это повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц. Отца детей освободили от уголовного преследования (причинение смерти по неосторожности) после его раскаяния.
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