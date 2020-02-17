ЕС проведет операцию по предотвращению контрабанды оружия в Ливию

БРЮССЕЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Главы МИД стран Главы МИД стран Европейского союза договорились в понедельник на совещании в Брюсселе возобновить усилия по недопущению поставок оружия противоборствующим сторонам в Ливии, сообщил журналистам глава МИД Италии Луиджи ди Майо

"ЕС направит корабли к востоку Ливии для предотвращения контрабанды оружия", - сказал итальянский министр.

При этом, по его словам, если эта операция спровоцирует наплыв судов с нелегальными мигрантами, то она будет приостановлена.

В 2015 году страны ЕС начали миссию "София" с использованием военно-морских сил для борьбы с контрабандой оружия, нелегальной транспортировкой людей, а также незаконной торговлей нефтью в международных водах у побережья Ливии.