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ЕС проведет операцию по предотвращению контрабанды оружия в Ливию
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РИА Новости

ЕС проведет операцию по предотвращению контрабанды оружия в Ливию

17:34 17.02.2020
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© РИА Новости / Сергей СтарцевВице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного "Движения 5 звезд" (Д5З) Луиджи Ди Майо
Вице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного Движения 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо
© РИА Новости / Сергей Старцев
БРЮССЕЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Главы МИД стран Европейского союза договорились в понедельник на совещании в Брюсселе возобновить усилия по недопущению поставок оружия противоборствующим сторонам в Ливии, сообщил журналистам глава МИД Италии Луиджи ди Майо.
"ЕС направит корабли к востоку Ливии для предотвращения контрабанды оружия", - сказал итальянский министр.
При этом, по его словам, если эта операция спровоцирует наплыв судов с нелегальными мигрантами, то она будет приостановлена.
В 2015 году страны ЕС начали миссию "София" с использованием военно-морских сил для борьбы с контрабандой оружия, нелегальной транспортировкой людей, а также незаконной торговлей нефтью в международных водах у побережья Ливии.
Однако позже она была заморожена. Государства ЕС отозвали свои морские силы, участвовавшие в операции, из-за несогласия Италии принимать корабли с беженцами на своей территории без обязательств по их дальнейшему распределению по странам.
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